Debut con alza del dólar, Riesgo País en baja y más reservas

¿Cómo fue el debut del esquema de flotación cambiaria indexado? La primera jornada financiera del año se caracterizó por un incremento del dólar, a valores previos a los comicios legislativos del 26 de octubre pasado. El Banco Central (BCRA) no compró divisas, pero sí logró que repuntaran las reservas internacionales brutas, al cerrar la jornada en U$S 43.099 millones. El combo se completó con una disminución del Riesgo País, medido por la banca internacional JP Morgan. El indicador terminó en 553 puntos básicos, una merma del 3,2% respecto del cierre de 2025. Se trata del nivel más bajo desde fines de julio de 2018
Según el economista Gustavo Ber, los activos domésticos iniciaron 2026 con un tono expectante, mientras los operadores se encuentran atentos a la nueva etapa en las bandas cambiarias y a las compras del BCRA / Tesoro en busca avanzar en la estrategia de acumulación de reservas.
Adicionalmente, ante la expectativa de que los fondos del 9-E se complementarían con un repo con bancos internacionales, las miradas se dirigen ahora al potencial efecto reinversión que podría activarse. Ello se debe a que una reducción adicional del riesgo país podría abrir espacio para avanzar con decisión en una estrategia de refinanciación, estimando que la “última milla” sería de unos 100 puntos básicos antes de empezar a tener un acceso más fluido a los mercados de deuda, acota el analista.
En la primera rueda de las nuevas bandas cambiarias, el dólar mayorista arrancó con un moderado reacomodamiento nuevamente hacia los $ 1.460, un comportamiento en línea con la expectativa y donde el foco estará principalmente en el ritmo de compras oficiales. Ocurre que la mayor flexibilidad en el esquema de esta etapa apuntaría no sólo a evitar acumular en el tiempo atraso frente a la inflación, sino también a que el BCRA y el Tesoro puedan ir ganando mayor espacio para avanzar en el objetivo de acumulación de reservas, puntualiza Ber.
Nuevo escenario
El cambio de escenario se observó en los nuevos valores de referencia del tipo de cambio. El techo de la banda pasó desde $ 1.526,10 del martes pasado al actual $ 1.529. El último día de enero la banda llegará a $ 1.564.
El mercado mayorista, que es el que se toma como referencia para observar la distancia con el tope de la banda, reaccionó con un incremento del 1,7%, que lo llevó a los $ 1.475. El año que pasó había terminado con un precio en ese segmento de $ 1.457. Así se ubica $ 56 abajo del techo de la banda del día. Para el ahorrista, en el Banco Nación hubo un aumento de $ 15 que lo llevó a cerrar en $ 1.495. Así se acerca a los $ 1.500 que había tocado pro última vez en la primera semana de noviembre de 2025.
También registraron avances en torno al 1% los dólares financieros: el MEP orillaba los $ 1.504 mientras que el contado con liquidación operaba cerca de los $ 1.539. Con este nuevo esquema para el dólar, el Banco Central espera sumar más divisas que le permitan reforzar las reservas.
En una semana (9-E), la gestión del presidente Javier Milei debe cumplir con el pago de vencimientos de deuda por U$S 4.200 millones. El equipo que lidera el ministro de Economía, Luis Caputo, todavía debería reunir la mitad de esos fondos, para lo cual podría acudir a un REPO con bancos internacionales.
Índice de referencia
A partir de las modificaciones comunicadas a mediados de diciembre por la entidad que preside Santiago Bausili, las bandas dejarán de ir a un ritmo de 1% mensual (una dinámica que estaba vigente desde abril pasado), para ajustarse acorde a la evolución de la inflación. De esta forma, el Gobierno encara una de las preocupaciones acerca de la apreciación del techo de la banda; el techo corría al 1% mensual, mientras que el último dato de inflación fue del 2,5%. En febrero, el índice de referencia será el de diciembre, y así sucesivamente.
Con este nuevo ajuste, y pensando en que se profundice la desinflación, el techo de la banda se depreciaría en términos reales, indica un reporte elaborado por IOL Inversiones.
El nuevo esquema establece, además, que el BCRA pondrá inicio a un esquema que estiman le permita acumular U$S 10.000 millones, en la medida que el escenario de remonetización aumente la base monetaria del 4,2% actual al 4,8% del PBI que, a su vez, dependerá de la oferta de flujos en la balanza de pagos.
Mientras que si se produce un incremento de 1% adicional del PBI en la demanda de dinero, las compras podrían ascender a U$S 17.000 millones.
Respecto de los agregados monetarios, históricamente, la base monetaria osciló entre el 8% y 9% del PBI. Realizando salvedades acerca de los cambios en la transaccionalidad de la economía argentina en los últimos años, IOL Inversiones entiende que la re-monetización tiene espacio y el plan del Gobierno resulta racional.