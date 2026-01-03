Debut con alza del dólar, Riesgo País en baja y más reservas

El mercado mayorista, que es el que se toma como referencia para observar la distancia con el tope de la banda, reaccionó con un incremento del 1,7%, que lo llevó a los $ 1.475. El año que pasó había terminado con un precio en ese segmento de $ 1.457. Así se ubica $ 56 abajo del techo de la banda del día. Para el ahorrista, en el Banco Nación hubo un aumento de $ 15 que lo llevó a cerrar en $ 1.495. Así se acerca a los $ 1.500 que había tocado pro última vez en la primera semana de noviembre de 2025.