Convivir con un perro puede mejorar la vida universitaria, según la ciencia

Entre parciales, entregas eternas y la presión por rendir, la vida universitaria puede convertirse en un combo difícil de manejar. En ese escenario, una presencia inesperada empieza a ganar protagonismo: los perros. Más allá del cariño, nuevas investigaciones muestran que convivir con una mascota durante esta etapa tiene efectos concretos sobre la salud mental, la organización diaria y los vínculos sociales.