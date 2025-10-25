Por qué se lleva los aplausos “Good boy”, la película de terror protagonizada por un perro

En un panorama saturado de secuelas, remakes y superhéroes que ya no deslumbran como antes, "Good boy" llega para recordar que todavía hay espacio para la imaginación. La película de terror que tiene como protagonista a un perro acaba de estrenarse en salas de todo el país y ya es una de las sorpresas del año. En Tucumán, la película está disponible en el Cine Atlas, Cinema Center, Sunstar y Cines del Solar.