Por qué se lleva los aplausos “Good boy”, la película de terror protagonizada por un perro

La obra de Ben Leonberg se estrenó en la Argentina el 23 de octubre, tras cuatro años de rodaje. En Tucumán la dan en Cine Atlas, Cinema Center, Sunstar y Cines del Solar.

PERSPECTIVA CANINA. La película ofrece terror contado desde los ojos de un golden retriever. / GOOD BOY PERSPECTIVA CANINA. La película ofrece terror contado desde los ojos de un golden retriever. / GOOD BOY
En un panorama saturado de secuelas, remakes y superhéroes que ya no deslumbran como antes, "Good boy" llega para recordar que todavía hay espacio para la imaginación. La película de terror que tiene como protagonista a un perro acaba de estrenarse en salas de todo el país y ya es una de las sorpresas del año. En Tucumán, la película está disponible en el Cine Atlas, Cinema Center, Sunstar y Cines del Solar.

Dirigida por Ben Leonberg, quien además es el dueño del perro protagonista, la historia está narrada completamente desde la mirada de Indy, un retriever de Nueva Escocia que se convierte, sin buscarlo, en el héroe más inesperado del género.

De qué trata "Good boy"

La trama sigue a Todd (Shane Jensen), un joven que se muda con su perro Indy a la antigua casa de su abuelo después de una tragedia familiar. Lo que parece un intento por empezar de nuevo pronto se convierte en una pesadilla: en esa casa hay algo que sólo Indy puede percibir.

Sin poder comunicarse con palabras, el perro debe enfrentar presencias sobrenaturales para proteger a su dueño. Lo interesante no es únicamente el miedo, sino la forma en la que se lo cuenta: todo sucede desde la perspectiva del animal y sus reacciones naturales. Leonberg, que tardó cuatro años en filmarla, explicó en varias entrevistas que la idea nació al ver "Poltergeist": “siempre los perros son los primeros en notar lo extraño y pensé que alguien debería contar la historia desde sus ojos”.

Indy no es un perro actor al estilo Lassie o Air Bud. Leonberg buscó reacciones reales, sin voz en off ni efectos que humanicen al animal. El resultado es una mezcla de terror y ternura, donde los silencios, los movimientos y las miradas del perro logran lo que muchas películas con grandes presupuestos no consiguen: transmitir miedo y empatía al mismo tiempo.

De los festivales a la viralidad

"Good boy" debutó como obra independiente en el festival SXSW en marzo de 2025, donde recibió una ovación por su originalidad. Luego, se volvió viral en redes tras la publicación de su tráiler: miles de usuarios se preguntaban si el perro sobrevivía o no para decidir si ver o no la película (una duda comprensible para cualquier amante de los animales).

Con una calificación del 95% en Rotten Tomatoes, la cinta fue comparada con clásicos como "Coraje, el perro cobarde" por su mezcla de miedo y valor. Distribuida por BF Paris, llega a la cartelera como una propuesta distinta, visualmente impactante y emocionalmente intensa. "Good boy" demuestra que el terror puede seguir reinventándose.

