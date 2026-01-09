Britney Spears anunció su regreso a los escenarios: el único país donde no cantará

Britney Spears también reveló que planea volver a cantar junto a su hijo menor. En el mensaje, la artista también explicó por qué no se presentará nuevamente en Estados Unidos y adelantó los países donde imagina su regreso. "Este año le estoy enviando este piano a mi hijo. Curiosamente, bailo en Instagram para sanar cosas en mi cuerpo que la gente no tiene idea. Sí, y a veces es vergonzoso… pero atravesé el fuego para salvar mi vida", comenzó el posteo.