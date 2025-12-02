Secciones
CulturaMúsica

Britney Spears cumple 44 años: de “Princesa del Pop” a una nueva vida lejos del ojo público

La artista transita una etapa de cambios profundos, con reconciliaciones familiares y nuevos desafíos en torno a su bienestar y privacidad.

Britney Spears Britney Spears
Hace 2 Hs

Britney Spears, una de las artistas más influyentes de la generación del 2000 y declarada mundialmente como la Princesa del Pop, celebra este martes su cumpleaños número 44. Su carrera, marcada por éxitos históricos, crisis personales y una batalla legal sin precedentes, sigue despertando interés en millones de fanáticos.

Desde su irrupción en la escena musical en 1998 con el himno pop “…Baby One More Time”, la cantante nacida en McComb, Misisipi, se consolidó rápidamente como una estrella global. Su talento, carisma y un catálogo plagado de hits la llevaron a convertirse en una de las artistas femeninas con mayores ventas de todos los tiempos.

Pero la fama también tuvo un costo. La presión mediática, su adicción a las drogas y la exposición constante derivaron en un colapso público a mediados de los 2000. En ese contexto, su padre, Jamie Spears, asumió una estricta tutela legal que controló durante años su patrimonio, sus decisiones médicas y su carrera.

Un movimiento global: “Free Britney”

La situación de la cantante encendió las alarmas de sus fanáticos, que iniciaron el movimiento “Free Britney”, denunciando abusos legales y explotación profesional. Tras una extensa batalla judicial y mediática -en la que la propia Spears ofreció duros testimonios-, Jamie Spears fue destituido de la tutela en septiembre de 2021. Finalmente, la Justicia puso fin al régimen en noviembre de ese mismo año, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Britney Spears junto a su papá Britney Spears junto a su papá

Una nueva etapa

Liberada de la tutela que la condicionó desde 2008, Britney comenzó una nueva vida alejada del ojo público y enfocada en disfrutar del patrimonio que construyó durante décadas. Aunque mantiene un perfil más bajo, en las últimas semanas reapareció en sus redes sociales, donde mostró una pijamada que compartió junto a dos amigas de su juventud: Kim Kardashian y su hermana menor, Khloe.

El reencuentro ocurrió en medio del conflicto mediático que mantiene con su ex pareja y padre de sus hijos, Kevin Federline, quien en su libro la describió como una “madre ausente” e inestable, declaraciones que reavivaron la tensión entre ambos.

Temas Kim KardashianBritney SpearsArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano
1

Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario
2

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años
3

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años

Denuncian a tres policías por irregularidades
4

Denuncian a tres policías por irregularidades

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves
5

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves

Proyecto para San Miguel de Tucumán: “Lo que se busca es planificar la ciudad de acá a 50 años”, dijo Juri
6

Proyecto para San Miguel de Tucumán: “Lo que se busca es planificar la ciudad de acá a 50 años”, dijo Juri

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: anuncian más lluvias y una temperatura agradable

El tiempo en Tucumán: anuncian más lluvias y una temperatura agradable

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años

Denuncian a tres policías por irregularidades

Denuncian a tres policías por irregularidades

Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano

Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano

Recuerdos fotográficos: 1991. Cuando el “Malevo” le regaló su sombrero al “Chiche” Aráoz

Recuerdos fotográficos: 1991. Cuando el “Malevo” le regaló su sombrero al “Chiche” Aráoz

Proyecto para San Miguel de Tucumán: “Lo que se busca es planificar la ciudad de acá a 50 años”, dijo Juri

Proyecto para San Miguel de Tucumán: “Lo que se busca es planificar la ciudad de acá a 50 años”, dijo Juri

Comentarios