Britney Spears cumple 44 años: de “Princesa del Pop” a una nueva vida lejos del ojo público

Una nueva etapa

Liberada de la tutela que la condicionó desde 2008, Britney comenzó una nueva vida alejada del ojo público y enfocada en disfrutar del patrimonio que construyó durante décadas. Aunque mantiene un perfil más bajo, en las últimas semanas reapareció en sus redes sociales, donde mostró una pijamada que compartió junto a dos amigas de su juventud: Kim Kardashian y su hermana menor, Khloe.