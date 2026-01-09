Secciones
Cuatro películas de Gaten Matarazzo, el tierno Dustin de Stranger Things

Más allá de su icónico papel como Dustin Henderson, el joven actor consolidó una carrera ecléctica que incluye doblaje, comedia juvenil y teatro.

Gaten Matarazzo actúa y da voz a diversos personajes del cine estadounidense. Gaten Matarazzo actúa y da voz a diversos personajes del cine estadounidense. Foto: Getty
Hace 1 Hs

En 2015, Gaten Matarazzo audicionó para el papel de Dustin Henderson de “Stranger Things” y su espontaneidad convenció rápidamente a los hermanos Duffer. Desde su participación en la serie de Netflix, su carrera dio un salto y participó en diferentes obras de teatro, series y películas. En sus redes sociales, incluso, se vio el enorme apoyo que cosechó de parte de sus nuevos fanáticos.

Con la última temporada que lanzó la serie, el amor por Matarazzo resurgió entre miles de seguidores que la vieron y otros cientos que no acompañaron “Stranger Things” pero que conocieron su historia y se encariñaron con él. En los últimos 10 años, el joven actor participó en series, películas animadas, dramas, comedias, obras de teatro y videos musicales.

Cuatro películas para ver a Gaten Matarazzo, estrella de Stranger Things

The Angry Birds Movie 2 (2019)

Matarazzo pone voz al personaje de Bubba en esta animación de comedia y aventura. Es la secuela de la franquicia inspirada en el videojuego. El actor se suma al elenco de esta historia de aves y cerdos que se unen para enfrentar una nueva amenaza. Su personaje aporta humor y energía a la trama.

Honor Society (2022)

Es una comedia juvenil ligera que sigue a una estudiante de último año de secundaria que recurre a métodos poco convencionales para conseguir la carta de recomendación de sus sueños. Matarazzo interpreta a Michael Dipnicky, un personaje humorístico que forma parte del grupo.

My Father’s Dragon (2022)

En esta adaptación animada de la clásica novela infantil, esta película cuenta la aventura de un niño en una isla misteriosa donde entabla amistad con un dragón. La interpretación de Matarazzo en la voz de Boris ayuda a dar vida a un personaje tierno y memorable en esta historia imaginativa que combina aventura y emotividad.

Please Don’t Destroy: The Treasure of Foggy Mountain (2023)

Es una comedia protagonizada por el trío Please Don’t Destroy. Matarazzo aparece interpretándose a sí mismo o en un papel cómico dentro de las locuras y situaciones absurdas que caracterizan a este proyecto, aportando su propio sello de humor.

