Cuatro películas de Gaten Matarazzo, el tierno Dustin de Stranger Things

En 2015, Gaten Matarazzo audicionó para el papel de Dustin Henderson de “Stranger Things” y su espontaneidad convenció rápidamente a los hermanos Duffer. Desde su participación en la serie de Netflix, su carrera dio un salto y participó en diferentes obras de teatro, series y películas. En sus redes sociales, incluso, se vio el enorme apoyo que cosechó de parte de sus nuevos fanáticos.