“Stranger things” se va en el momento justo: ya no daba para más

Ganadores

Hay varios ganadores al cabo de esta partida de “Calabozos y dragones” que es desde el comienzo “Stranger things” (y hay quienes afirman que en realidad todo es un gran juego de rol, a cargo de un grupo de nerds convenientemente ochentosos, lo que se develaría al final de la historia y podría generar toda clase de erupciones críticas, aunque en realidad ¿cuál sería el problema?). Netflix, los integrantes del elenco, Kate Bush y sus colegas redimidos por un glorioso retorno a los charts tras 40 años en el limbo, los millones proporcionadas por la memorabilia, el universo creado en torno a la serie -desde libros a potenciales spin-offs-... Todo es ganancia neta y detrás, por supuesto, asoman inteligencias para nada artificiales, intuitivamente convencidas de que este era el camino al triunfo. Hablamos de dos hermanos, Ross y Matt Duffer.