¿Existe un capítulo secreto de Stranger Things?: el enigma del Conformity Gate

El cierre de Stranger Things dejó múltiples interrogantes entre los fanáticos, lo que llevó a los seguidores de la exitosa serie de Netflix a investigar en profundidad qué ocurrió con la quinta temporada. Al reunir datos y analizar el desenlace, detectaron diversos “guiños” que apuntarían a la existencia de un noveno capítulo secreto ideado por los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de la producción.
Así surgió la teoría conocida como Conformity Gate, que en las últimas horas ganó una fuerte repercusión y se transformó en uno de los temas más comentados en redes sociales. La expectativa se centra en este miércoles 7 de enero, una fecha mencionada en reiteradas oportunidades por la plataforma de streaming como posible momento de lanzamiento.
Conformity Gate: la teoría viral de Stranger Things que sugiere un final falso y un capítulo secreto
En los últimos días, la teoría conocida como “Conformity Gate” comenzó a cobrar fuerza entre los seguidores de Stranger Things. La hipótesis sostiene que el final mostrado en el episodio 8, “The Rightside Up”, podría no ser real, sino una ilusión creada por Vecna.
De acuerdo con esta interpretación, Henry Creel habría engañado tanto a los personajes como a los espectadores, según consignó la Agencia Noticias Argentinas, lo que dejaría abierta la posibilidad de una continuidad más allá del cierre oficial presentado por Netflix.
La teoría tuvo su origen en TikTok y se expandió rápidamente a otras redes sociales, apoyándose en supuestas inconsistencias narrativas. Uno de los principales argumentos es la falta de muertes entre los protagonistas, un desenlace que muchos esperaban en una temporada final atravesada por el peligro permanente.
A esto se suma que el relato del último episodio está construido desde la mirada de Mike, un punto que, para los impulsores de la Conformity Gate, refuerza la idea de una realidad distorsionada.
Entre los detalles que alimentan la teoría, los fans mencionan guiños visuales y simbólicos, como una ceremonia de graduación con colores que no coinciden con la identidad de Hawkins, carteles sin mensajes definidos y la reflexión de Max sobre un final “demasiado perfecto”.
También señalan que, al analizar los libros de Calabozos y Dragones de los personajes, algunas letras formarían la frase “X a lie”, interpretada como “It’s a lie” (“es una mentira”), una presunta señal del engaño de Vecna.
Incluso se especula con la existencia de un capítulo 9 que podría estrenarse de manera sorpresiva el 7 de enero, una fecha asociada al número siete, recurrente en la serie desde su inicio.
Pese a todo, ni Netflix ni los hermanos Duffer confirmaron esta posibilidad y, por el momento, la Conformity Gate sigue siendo una construcción colectiva de los fans que se resisten a aceptar el final de una de las series más exitosas de los últimos años.