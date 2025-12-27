Vacunación obligatoria: Córdoba propone multas y hasta arresto para los padres que no cumplan con el calendario

La discusión sobre la obligatoriedad de las vacunas y el rol del Estado vuelve al centro de la escena política. El Gobierno de Córdoba envió a la Legislatura un proyecto de ley para reformar el Código de Convivencia Ciudadana e incorporar severas sanciones para los padres, tutores o responsables legales que no aseguren la vacunación de los menores a su cargo.