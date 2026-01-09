Secciones
Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados en una playa en la que estaba prohibido bañarse

El exentrenador y sus tres hijos fueron arrastrados por la corriente en una playa no habilitada de José Ignacio.

Evangelina Anderson se encontraba en Uruguay también, pero no estuvo en el dramático momento en que Demichelis y sus hijos casi se ahogan. Evangelina Anderson se encontraba en Uruguay también, pero no estuvo en el dramático momento en que Demichelis y sus hijos casi se ahogan. Foto: A la tarde/Instagram
Hace 1 Hs

La familia Demichelis-Anderson fue protagonista de un momento que pudo haber terminado en tragedia de no ser por la suerte. Martín Demichelis debió ser rescatado, junto a sus hijos, de una playa de Uruguay en la que se bañaban mientras la corriente empezaba a arrastrarlos. Para su fortuna, aunque no había guardavidas en servicio en el sitio, un grupo de rescatistas se encontraba en las inmediaciones surfeando.

El hecho ocurrió el último día de diciembre, pero las imágenes no se viralizaron sino hasta este jueves. El programa “A la tarde” recibió en exclusiva un clip de cámaras que estuvieron presentes en el desesperante momento. En los videos se ve claramente cómo un grupo de cinco personas lucha incansablemente por salir del agua que, con su fuerza, los regresa al mar.

Aunque en el momento Evangelina Anderson se encontraba también en Uruguay, hasta la emisión de las imágenes del rescate se desconocía si estaba enterada o no del episodio.

El rescate de Martín Demichelis y sus hijos

El panelista Oliver Quiroz contó al aire que el martes de esta semana la producción de “A la tarde” recibió por primera vez la noticia. Pero, al no tener más pruebas que un simple rumor, no tenían la certeza de que hubiera pasado. “Hace unas horas, nos llega el video donde nos cuentan un poco también, nos ponen en contexto del día, que fue el 31 de diciembre”, relató Quiroz en referencia a las imágenes del rescate.

Demichelis había logrado llegar a un acuerdo con su expareja, Evangelina Anderson –de quien se separó a mediados de 2025– para pasar cada uno una fiesta con sus hijos. Al exentrenador le tocaba pasar Año Nuevo con su familia y, para estar tranquilos y cómodos, decidieron viajar a Punta del Este, donde ocurrió el preocupante episodio. En el agua se encontraban Demichelis, sus hijos Emma, Bastian y Lola, y su sobrina, Camila.

La playa en la que habían decidido bañarse no tenía la habilitación para el ingreso de veraneantes, aunque se desconoce si la zona estaba señalizada o no. Se trata de Laguna Escondida, un sector exclusivo de José Ignacio. En paralelo, en “A la tarde” informaron que vecinos de la zona reclaman hace un tiempo la presencia de bañeros. Aparentemente, el de Demichelis no fue el primer episodio de este tipo.

“Habían decidido darse un baño en la playa, pero llegó un momento en que no pudieron salir. En esa playa está prohibido bañarse. No había salvavidas, pero, siendo 31 de diciembre, los guardavidas se fueron a surfear”, contó Quiroz. Esa fue la casualidad que valió una salida rápida del agua a la familia. Aunque lograron salir de la correntada, el video del rescate dura más de tres minutos, lo que habla de la dificultad de luchar contra la marea.

