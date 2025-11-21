Bastian Demichelis, el hijo mayor de Evangelina Anderson, expuso a su madre en Masterchef

Hace ya dos años que Bastian se dedica al fútbol. “Está construyendo su propia carrera, igual que su papá, que se fue con 14 años de Córdoba. Pero con la diferencia de que Martín se vino solo y él se queda con toda la familia”, contó en 2023 Anderson en LAM. Bastian tiene un compromiso férreo con River, por eso cuando su familia se instaló en México, él prefirió quedarse en Buenos Aires y seguir trabajando por su sueño.