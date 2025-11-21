Secciones
Bastian Demichelis, el hijo mayor de Evangelina Anderson, expuso a su madre en Masterchef

El joven tiene 16 años y su camino se abre paso sobre las mismas huellas que dejó su padre.

La última gala de Masterchef fue la más familiar y tal vez emotiva de todas las emisiones que se hicieron hasta ahora. Los hijos de los participantes se presentaron en el estudio de grabación y formaron parte del último programa. Los tres hijos de Evangelina Anderson y Martín Demichelis aparecieron en la pantalla, pero el mayor de ellos aprovechó para hacerle un reclamo público a su madre.

Inevitablemente, Wanda Nara hizo un acercamiento a cada uno de los hijos de los participantes y, al momento de acercarse a Bastian, el hijo mayor de Anderson, puso a la modelo entre la espada y la pared. Es que el adolescente de 16 años respondió con toda soltura y expuso una irónica actividad que su madre elige omitir cuando están en casa.

El reclamo de Bastian Demichelis a Evangelina Anderson

Al momento de acercarse a Bastian, Nara sacó a relucir su curiosidad propia de periodista de espectáculo. “Bastian, quiero que me cuentes si Eva cocina, porque acá le va increíble”, planteó la conductora del ciclo. Sin dudarlo y lejos de elegir una respuesta para hacerla quedar bien, Bastian se sinceró delante de las cámaras. “Solo cocina acá, en mi casa no cocina nunca”, soltó.

Además, al momento de presentar a Emma, la hija menor de Anderson, Wanda abrió el espacio para que hicieran una tierna referencia a la personalidad de la niña y preguntó cuál era su apodo. “Abrojito”, respondió la pequeña con una sonrisa. “Le puse Abrojito de pequeñita porque estaba todo el día pegada a mí como un abrojo. Y todavía sigue siendo Abrojita”, explicó la participante.

A qué se dedica Bastian Demichelis

Bastian Demichelis cumplió los 16 años en mayo. Es el mayor de tres hermanos, tiene la altura de su padre y ahora parece seguirle los pasos. En su cuenta de Instagram –@bastian.demichelis– ya tiene más de 167.000 seguidores. Allí comparte imágenes de su día a día, de sus entrenamientos y de los momentos que pasa con su novia, Tiziana.

Bastian Demichelis juega hace dos años para River y le auguran un buen porvenir. Bastian Demichelis juega hace dos años para River y le auguran un buen porvenir. Foto: Instagram Bastian Demichelis

Hace ya dos años que Bastian se dedica al fútbol. “Está construyendo su propia carrera, igual que su papá, que se fue con 14 años de Córdoba. Pero con la diferencia de que Martín se vino solo y él se queda con toda la familia”, contó en 2023 Anderson en LAM. Bastian tiene un compromiso férreo con River, por eso cuando su familia se instaló en México, él prefirió quedarse en Buenos Aires y seguir trabajando por su sueño.

