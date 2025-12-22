Secciones
Evangelina Anderson rompió el silencio: la verdad tras su supuesta ruptura con Ian Lucas y la reconciliación con Martín Demichelis

Tras el revuelo causado por sus movimientos en redes sociales y una sugestiva foto familiar, la participante de MasterChef Celebrity aclaró su situación sentimental y lanzó una frase tajante sobre su exmarido.

La vida privada de Evangelina Anderson se convirtió, una vez más, en el epicentro de las especulaciones mediáticas. En las últimas horas, una serie de gestos digitales y encuentros presenciales dispararon dos teorías contrapuestas: el final de su promocionado romance con el influencer Ian Lucas y una posible reconciliación con Martín Demichelis.

El gesto digital que encendió las alarmas

La polémica comenzó en el terreno de las redes sociales, donde los seguidores de la modelo detectaron un movimiento coordinado: Anderson y Ian Lucas dejaron de seguirse mutuamente en Instagram. Este "unfollow" recíproco fue interpretado de inmediato como una señal de ruptura o conflicto en la pareja, cuya química nació en las cocinas de MasterChef Celebrity y se consolidó en el ecosistema digital.

El distanciamiento virtual cobró mayor relevancia al coincidir con un evento familiar clave: el cumpleaños de Martín Demichelis.

Unidad familiar en el Chateau Libertador

A pesar de su separación confirmada en agosto pasado, la modelo abrió las puertas de su intimidad para celebrar el aniversario del padre de sus hijos. La imagen de la jornada fue una postal compartida por su hija, Lola Demichelis, donde se ve a la familia completa en su residencia del Chateau Libertador.

La elección musical del posteo —el tema "Ojitos Rojos" de Grupo Frontera— aportó una carga nostálgica que muchos interpretaron como un "operativo retorno". Sin embargo, la propia protagonista se encargó de desactivar las versiones con una respuesta contundente.

"¡Ni loca!": La desmentida de Evangelina

En diálogo con la periodista Karina Iavícoli para el programa Infama, la modelo fue interrogada sobre los rumores de una segunda vuelta con el exdirector técnico de River Plate. La respuesta de Anderson no dejó lugar a dudas:

"¡Ehhh! ¿Y eso? ¡Ni loca!", sentenció Evangelina vía mensaje de texto, descartando cualquier tipo de acercamiento amoroso con Demichelis.

Consultada por la foto familiar, Anderson aclaró que su prioridad es la armonía por sus tres hijos: "Que estemos separados no quiere decir que no podamos tener un buen vínculo por nosotros y nuestros hijos".

La estrategia detrás del "shippeo" con Ian Lucas

Finalmente, el misterio sobre su vínculo con Ian Lucas también tuvo su explicación. Según relató Iavícoli, el distanciamiento en redes no fue producto de una pelea, sino de una maniobra mediática orquestada por ambos.

"Nos pusimos de acuerdo jodiendo por el shippeo, para ver si nos levantaban (la noticia). Ian es lo más", confesó la modelo, revelando que el "unfollow" fue una estrategia para testear la repercusión en la prensa de espectáculos.

