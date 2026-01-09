Quién es Eugenia Rolón, la influencer libertaria que manejaba alcoholizada y chocó contra un poste

Rolón también incursionó en la actividad política directa: en 2025 fue candidata a convencional constituyente por el departamento de San Lorenzo, en su provincia natal de Santa Fe, donde obtuvo un tercer lugar en las elecciones. En sus redes, se presenta como “cristiana, anticomunista y orgullosamente argentina”, y expresó en varias oportunidades su respaldo a Milei y a ideas propias del liberalismo conservador.