Eugenia Rolón, una influencer cercana al presidente Javier Milei, protagonizó este jueves un siniestro vial en la costa argentina. El hecho ocurrió en Mar de Ajó, donde chocó contra un poste y dio positivo en un control de alcoholemia, con un registro de 1,89.
De acuerdo con fuentes policiales, la joven, de 23 años, fue observada realizando maniobras imprudentes que derivaron en el choque, ocurrido minutos antes de las 10 de la mañana. El procedimiento se realizó en el marco del Operativo Sol y el automóvil involucrado fue un Honda Fit.
Tras el episodio, la Policía de la provincia de Buenos Aires procedió al secuestro del vehículo y su pareja, Iñaki Gutiérrez, integrante del equipo comunicacional del Gobierno, debió trasladarse al lugar para asistirla. Rolón, además, no llevaba licencia nacional de conducir ni los papeles del auto.
Quién es Eugenia Rolón, la influencer libertaria que manejaba alcoholizada y chocó contra un poste
Eugenia Rolón es una joven influencer vinculada al espacio político La Libertad Avanza y conocida dentro del entorno digital del presidente Javier Milei. Forma parte de un círculo de asesores digitales del movimiento libertario y es pareja del comunicador e influencer Iñaki Gutiérrez, quien tuvo un rol destacado en la estrategia en redes sociales del Gobierno Nacional.
Rolón también incursionó en la actividad política directa: en 2025 fue candidata a convencional constituyente por el departamento de San Lorenzo, en su provincia natal de Santa Fe, donde obtuvo un tercer lugar en las elecciones. En sus redes, se presenta como “cristiana, anticomunista y orgullosamente argentina”, y expresó en varias oportunidades su respaldo a Milei y a ideas propias del liberalismo conservador.
Antes de su aparición en la Casa Rosada, trabajó en medios afines al libertarismo y cursó la carrera de Derecho, mientras se dedicaba intensamente al activismo digital y la difusión de contenidos políticos.