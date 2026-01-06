Milei aceptó la renuncia de la titular de la Anmat y designó a Luis Eduardo Fontana

El Poder Ejecutivo nacional aceptó la renuncia de Nélida Agustina Bisio al cargo de Administradora Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y designó en su reemplazo a Luis Eduardo Fontana.
La decisión fue formalizada este lunes mediante el Decreto 3/2026, publicado en el Boletín Oficial, y rige a partir de ayer, según lo establece la norma firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones.
En su artículo 1°, el decreto dispone la aceptación de la renuncia presentada por Bisio al frente de la Anmat, organismo descentralizado que funciona en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación. En tanto, el artículo 2° establece la designación de Luis Eduardo Fontana como nuevo Administrador Nacional del ente regulador, con vigencia desde la misma fecha.
El trasfondo del recambio
La salida de Bisio se produce luego de varios meses de fuertes cuestionamientos a la conducción de la ANMAT, especialmente tras el escándalo por un lote de fentanilo contaminado que derivó en una investigación judicial y que estaría vinculado a más de un centenar de muertes.
La entonces titular del organismo quedó alcanzada por una investigación penal y administrativa que analiza posibles responsabilidades en la comercialización del medicamento adulterado, elaborado por laboratorios privados que se encontraban bajo supervisión de la ANMAT. El caso expuso serias fallas en los controles del ente regulador y generó un fuerte impacto en el sistema de salud.
Desde el Ministerio de Salud habían anticipado que se aguardaría el avance de las actuaciones administrativas antes de definir la continuidad de las autoridades, decisión que finalmente se concretó con el recambio oficializado este martes.