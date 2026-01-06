Milei aceptó la renuncia de la titular de la Anmat y designó a Luis Eduardo Fontana

En su artículo 1°, el decreto dispone la aceptación de la renuncia presentada por Bisio al frente de la Anmat, organismo descentralizado que funciona en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación. En tanto, el artículo 2° establece la designación de Luis Eduardo Fontana como nuevo Administrador Nacional del ente regulador, con vigencia desde la misma fecha.