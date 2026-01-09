Una asesora libertaria estaba alcoholizada y chocó

Rolón es una de los exponentes de la juventud del partido e integró, junto a Gutiérrez, el equipo de comunicación digital de la Casa Rosada durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei. Su paso por Balcarce 50 fue breve y terminó luego de un episodio atribuido a Gutiérrez: el reposteo de un mensaje de carácter personal desde una cuenta oficial del Gobierno, que incluía una imagen junto a Rolón. Tras ese hecho, ambos quedaron fuera del esquema comunicacional del Ejecutivo.