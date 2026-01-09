Una asesora libertaria estaba alcoholizada y chocó

La conocida asesora y militante de La Libertad Avanza Eugenia Rolón chocó ayer contra un poste de luz en la localidad bonaerense de Mar de Ajó. Tras el siniestro, se corroboró que conducía bajo los efectos del alcohol: el test de alcoholemia arrojó un resultado de 1,89 gramos por litro de sangre, pese a que en la provincia de Buenos Aires rige la tolerancia cero.
De acuerdo con fuentes policiales, el hecho ocurrió en horas de la mañana cuando Rolón circulaba a bordo de un Honda Fit.
Testigos indicaron que el vehículo realizaba maniobras peligrosas antes del impacto. Una cámara de seguridad registró el momento del choque, ocurrido a las 8.57, cuando el auto dobló por fuera de la calzada y terminó impactando contra la estructura ubicada frente a una vivienda.
Luego del incidente, la Policía procedió al secuestro del automóvil, que registra una deuda por multas cercana a los $870.000. Además, se constató que la cédula azul del vehículo se encuentra a nombre de Iñaki Gutiérrez, pareja de Rolón y conocido también por su militancia mileísta. La joven, de 23 años, fue aprehendida y posteriormente retirada del lugar por el propio Gutiérrez.
Rolón es una de los exponentes de la juventud del partido e integró, junto a Gutiérrez, el equipo de comunicación digital de la Casa Rosada durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei. Su paso por Balcarce 50 fue breve y terminó luego de un episodio atribuido a Gutiérrez: el reposteo de un mensaje de carácter personal desde una cuenta oficial del Gobierno, que incluía una imagen junto a Rolón. Tras ese hecho, ambos quedaron fuera del esquema comunicacional del Ejecutivo.
Gutiérrez retomó luego su actividad política de la mano del cineasta libertario Santiago Oría, con quien trabaja actualmente y desde donde también se gestiona la cuenta de TikTok del Presidente. Rolón reapareció en el escenario político en Santa Fe, donde se postuló como candidata a convencional constituyente por el departamento San Lorenzo. En esa elección quedó tercera. Tras la derrota electoral, ella aseguró haber hecho campaña “sin un peso” y denunció el uso de recursos del Estado por parte del socialismo y el peronismo santafesino.