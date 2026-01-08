Secciones
Diosdado Cabello apuntó contra Javier Milei: "Es un jalabolas"

El ministro del Interior de Venezuela arremetió contra el mandatario libertario y también de Ecuador, tras confirmarse la inexistencia del denominado Cartel de los Soles.

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello. CAPTURA DE VIDEO El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello. CAPTURA DE VIDEO
Hace 1 Hs

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, lanzó duras descalificaciones contra Javier Milei durante la emisión de su programa "Con el mazo dando". 

El funcionario habló casi una hora y media, cuatro días después del ataque atribuido a Estados Unidos (EEUU), que derivó en la captura de Nicolás Maduro, y utilizó parte de su exposición para apuntar contra mandatarios extranjeros.

En el inicio de su intervención, Cabello se refirió a las víctimas de las detonaciones ocurridas en la madrugada del sábado en tres estados del país. Según indicó, el saldo asciende a unos 100 muertos y una cifra similar de heridos, a quienes describió como jóvenes ajenos a cualquier responsabilidad en los hechos y víctimas de un “terrible ataque” contra Venezuela.

Luego, el ministro arremetió contra Milei y otros presidentes de la región, a quienes acusó de alinearse con acusaciones infundadas tras confirmarse la inexistencia del denominado Cartel de los Soles. 

En ese contexto, los calificó de “jalabolas” y cuestionó las resoluciones internacionales que, según dijo, buscaron señalar al gobierno venezolano.

“Uno se pregunta qué harán los 'jalabolas' de siempre, presidentes como por ejemplo Noboa (Ecuador), Milei y otros que sacaron una resolución condenando al cartel para señalarnos a nosotros”, dijo, consignó el diario "Ámbito".

El término “jalabolas”, empleado por Diosdado Cabello, es una expresión vulgar y peyorativa de uso frecuente en Venezuela y Bolivia para describir a una persona servil o aduladora, que elogia de manera exagerada por interés o conveniencia; en Argentina, el concepto equivale a “chupamedias”.

