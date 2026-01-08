Diosdado Cabello apuntó contra Javier Milei: "Es un jalabolas"

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, lanzó duras descalificaciones contra Javier Milei durante la emisión de su programa "Con el mazo dando".
El funcionario habló casi una hora y media, cuatro días después del ataque atribuido a Estados Unidos (EEUU), que derivó en la captura de Nicolás Maduro, y utilizó parte de su exposición para apuntar contra mandatarios extranjeros.
En el inicio de su intervención, Cabello se refirió a las víctimas de las detonaciones ocurridas en la madrugada del sábado en tres estados del país. Según indicó, el saldo asciende a unos 100 muertos y una cifra similar de heridos, a quienes describió como jóvenes ajenos a cualquier responsabilidad en los hechos y víctimas de un “terrible ataque” contra Venezuela.
Luego, el ministro arremetió contra Milei y otros presidentes de la región, a quienes acusó de alinearse con acusaciones infundadas tras confirmarse la inexistencia del denominado Cartel de los Soles.
En ese contexto, los calificó de “jalabolas” y cuestionó las resoluciones internacionales que, según dijo, buscaron señalar al gobierno venezolano.
ð£ï¸ El ministro del interior y justicia de Venezuela dijo que el cartel de los Soles no existe y llamÃ³ "jalabolas" a Milei pic.twitter.com/0wGQrJNFjm— Al Toque (@altoque_ok) January 8, 2026
“Uno se pregunta qué harán los 'jalabolas' de siempre, presidentes como por ejemplo Noboa (Ecuador), Milei y otros que sacaron una resolución condenando al cartel para señalarnos a nosotros”, dijo, consignó el diario "Ámbito".
El término “jalabolas”, empleado por Diosdado Cabello, es una expresión vulgar y peyorativa de uso frecuente en Venezuela y Bolivia para describir a una persona servil o aduladora, que elogia de manera exagerada por interés o conveniencia; en Argentina, el concepto equivale a “chupamedias”.