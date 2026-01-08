Diosdado Cabello apuntó contra Javier Milei: "Es un jalabolas"

En el inicio de su intervención, Cabello se refirió a las víctimas de las detonaciones ocurridas en la madrugada del sábado en tres estados del país. Según indicó, el saldo asciende a unos 100 muertos y una cifra similar de heridos, a quienes describió como jóvenes ajenos a cualquier responsabilidad en los hechos y víctimas de un “terrible ataque” contra Venezuela.