El "Puma" Rodríguez explotó contra el actor Fernando Carrillo por su postura sobre Venezuela

Lejos de suavizar sus palabras, el artista profundizó su descargo y fue lapidario con el actor: "¿Cómo se le tapa la boca a este muchacho? Pobrecito, nunca fue de un cerebro muy brillante. Realmente es algo superior a él, no puede salir de ese foso, y lo malo es que lo llaman y empieza a discutir, discutir, discutir. No puede defender lo indefendible, es una causa perdida".