El "Puma" Rodríguez explotó contra el actor Fernando Carrillo por su postura sobre Venezuela

"Ese muchacho me da pena, me da lástima", aseguró el cantante.

Hace 1 Hs

En medio del complejo escenario que atraviesa Venezuela tras la intervención de Estados Unidos y la detención de Nicolás Maduro, José Luis “El Puma” Rodríguez fue contundente al referirse a Fernando Carrillo, a quien cuestionó duramente por su defensa del régimen chavista.

El cantante fue consultado sobre el tema en una entrevista televisiva, donde no ocultó su indignación al recordar la postura pública que el actor venezolano sostiene desde hace años a favor del gobierno de Maduro. 

En diálogo con Todo Noticias (TN), el artista reaccionó con visible molestia. Primero se tomó la cabeza y luego lanzó una fuerte crítica contra su coterráneo: "Ese muchacho me da pena, me da lástima. Está metido en un pozo del que ya no puede salir y mira que uno trata de decirle 'ya para de hablar, no hables más, no te hundas más'".

Lejos de suavizar sus palabras, el artista profundizó su descargo y fue lapidario con el actor: "¿Cómo se le tapa la boca a este muchacho? Pobrecito, nunca fue de un cerebro muy brillante. Realmente es algo superior a él, no puede salir de ese foso, y lo malo es que lo llaman y empieza a discutir, discutir, discutir. No puede defender lo indefendible, es una causa perdida".

Para cerrar, José Luis Rodríguez también opinó sobre el vínculo que Carrillo asegura haber tenido con la dirigente política venezolana y remató: "Lo lamento por él, esta muchacha no le da bola tampoco de tanto hablar".

