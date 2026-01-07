Secciones
EspectáculosFamosos

El actor Fernando Carrillo reveló que tuvo un romance con Delcy Rodríguez: "Fue el gran amor de mi vida"

El artista venezolano habló por primera vez de la relación de tres años que mantuvo con la actual presidenta interina de su país, la defendió de las acusaciones de traición y destacó su lealtad al chavismo.

El actor Fernando Carrillo reveló que tuvo un romance con Delcy Rodríguez: Fue el gran amor de mi vida
Hace 1 Hs

El actor venezolano Fernando Carrillo sorprendió al revelar que mantuvo una relación amorosa de tres años con Delcy Rodríguez, actual presidenta interina de Venezuela. “Fue el gran amor de mi vida”, afirmó en una entrevista radial que rápidamente generó repercusión tanto en el mundo del espectáculo como en el ámbito político.

En ese marco, Carrillo también negó de manera enfática que Rodríguez haya traicionado a Nicolás Maduro antes de su captura y salió a defender su accionar y su lealtad dentro del chavismo.

La confesión fue realizada en diálogo con FM Radio Fuego, donde el actor, de 60 años y actualmente radicado en México, aseguró que conoció profundamente a Rodríguez y que el vínculo sentimental marcó su vida personal. “La conozco muy bien, fue mi pareja, no hubo traición”, sostuvo, en respuesta a las versiones que circularon tras la asunción de la dirigente como presidenta interina.

Carrillo no solo se refirió a su historia personal, sino que también destacó las cualidades de Rodríguez. “Es la mujer más inteligente que conocí. A esta edad puedo decir que fue el gran amor de mi vida”, expresó, y subrayó su forma de actuar, su compromiso con quienes la rodean y su desempeño en el escenario de la política internacional.

Además de la confesión íntima, el actor fue categórico al rechazar cualquier hipótesis de fractura interna dentro del chavismo. Negó que Rodríguez haya favorecido intereses de Estados Unidos o que haya maniobrado para desplazar a Maduro del poder. “No he conocido a una mujer más leal, más fiel y más valiente”, aseguró posteriormente en una entrevista televisiva con Chilevisión.

Rodríguez asumió como presidenta interina tras la captura de Maduro, en un contexto de fuerte tensión institucional y con un futuro político todavía incierto. Frente a ese escenario, Carrillo insistió en que la dirigente actuará con el objetivo de resolver la crisis que atraviesa Venezuela y pidió cautela hasta que se desarrollen los acontecimientos.

El actor mantiene, además, un vínculo histórico con la Argentina: estuvo casado con la actriz Catherine Fulop entre 1988 y 1994 y visitó el país en reiteradas oportunidades por razones laborales, lo que lo convirtió en una figura ampliamente conocida por el público local.

Temas Venezuela El PaísNicolás MaduroEstados UnidosDelcy Rodríguez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Quién es el salteño que conquistó el corazón de Sofía “Jujuy” Jiménez

Quién es el salteño que conquistó el corazón de Sofía “Jujuy” Jiménez

El descargo de Noelia Marzol tras las críticas al video con su marido y su hija: “Voy a ir hasta las últimas consecuencias”

El descargo de Noelia Marzol tras las críticas al video con su marido y su hija: “Voy a ir hasta las últimas consecuencias”

Evangelina Anderson tuvo un incómodo recibimiento en Punta del Este: el momento quedó registrado

Evangelina Anderson tuvo un incómodo recibimiento en Punta del Este: el momento quedó registrado

Murió Pablo Lago, autor de Locas de amor, Lalola y Tratame bien: una voz clave de la ficción argentina

Murió Pablo Lago, autor de Locas de amor, Lalola y Tratame bien: una voz clave de la ficción argentina

Ian Lucas y Evangelina Anderson, cada vez más cerca: la escena que dio que hablar en MasterChef

Ian Lucas y Evangelina Anderson, cada vez más cerca: la escena que dio que hablar en MasterChef

Lo más popular
Osvaldo Jaldo, el señor enigma
1

Osvaldo Jaldo, el "señor enigma"

¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico para este miércoles en Tucumán
2

¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico para este miércoles en Tucumán

Secuestraron casi 160 kilos de marihuana en Villa Luján
3

Secuestraron casi 160 kilos de marihuana en Villa Luján

De Tucumán al exterior sin escalas: Tenemos un aeropuerto regional, no provincial
4

De Tucumán al exterior sin escalas: "Tenemos un aeropuerto regional, no provincial"

Tras Venezuela, ¿Trump apuntó a otros cinco objetivos?
5

Tras Venezuela, ¿Trump apuntó a otros cinco objetivos?

Crónicas de archivo: aquella noche en la que “Mate Cosido” se volvió leyenda
6

Crónicas de archivo: aquella noche en la que “Mate Cosido” se volvió leyenda

Más Noticias
De Tucumán al exterior sin escalas: Tenemos un aeropuerto regional, no provincial

De Tucumán al exterior sin escalas: "Tenemos un aeropuerto regional, no provincial"

Quién es la panelista de LAM que mantuvo un romance secreto con Luis Miguel y qué dijo sobre el cantante

Quién es la panelista de LAM que mantuvo un romance secreto con Luis Miguel y qué dijo sobre el cantante

¿Qué pasó con Bruce Willis?: el angustiante posteo de su esposa que encendió las alarmas sobre su supuesta muerte

¿Qué pasó con Bruce Willis?: el angustiante posteo de su esposa que encendió las alarmas sobre su supuesta muerte

¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico para este miércoles en Tucumán

¿Vuelven las lluvias? Qué dice el pronóstico para este miércoles en Tucumán

Secuestraron casi 160 kilos de marihuana en Villa Luján

Secuestraron casi 160 kilos de marihuana en Villa Luján

Los estrenos de enero: las películas de 007 llegan a Netflix

Los estrenos de enero: las películas de 007 llegan a Netflix

Guía para salir: qué se puede hacer este miércoles en Tucumán

Guía para salir: qué se puede hacer este miércoles en Tucumán

Tras Venezuela, ¿Trump apuntó a otros cinco objetivos?

Tras Venezuela, ¿Trump apuntó a otros cinco objetivos?

Comentarios