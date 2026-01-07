El actor Fernando Carrillo reveló que tuvo un romance con Delcy Rodríguez: "Fue el gran amor de mi vida"

El actor venezolano Fernando Carrillo sorprendió al revelar que mantuvo una relación amorosa de tres años con Delcy Rodríguez, actual presidenta interina de Venezuela. “Fue el gran amor de mi vida”, afirmó en una entrevista radial que rápidamente generó repercusión tanto en el mundo del espectáculo como en el ámbito político.
En ese marco, Carrillo también negó de manera enfática que Rodríguez haya traicionado a Nicolás Maduro antes de su captura y salió a defender su accionar y su lealtad dentro del chavismo.
La confesión fue realizada en diálogo con FM Radio Fuego, donde el actor, de 60 años y actualmente radicado en México, aseguró que conoció profundamente a Rodríguez y que el vínculo sentimental marcó su vida personal. “La conozco muy bien, fue mi pareja, no hubo traición”, sostuvo, en respuesta a las versiones que circularon tras la asunción de la dirigente como presidenta interina.
Carrillo no solo se refirió a su historia personal, sino que también destacó las cualidades de Rodríguez. “Es la mujer más inteligente que conocí. A esta edad puedo decir que fue el gran amor de mi vida”, expresó, y subrayó su forma de actuar, su compromiso con quienes la rodean y su desempeño en el escenario de la política internacional.
Además de la confesión íntima, el actor fue categórico al rechazar cualquier hipótesis de fractura interna dentro del chavismo. Negó que Rodríguez haya favorecido intereses de Estados Unidos o que haya maniobrado para desplazar a Maduro del poder. “No he conocido a una mujer más leal, más fiel y más valiente”, aseguró posteriormente en una entrevista televisiva con Chilevisión.
Rodríguez asumió como presidenta interina tras la captura de Maduro, en un contexto de fuerte tensión institucional y con un futuro político todavía incierto. Frente a ese escenario, Carrillo insistió en que la dirigente actuará con el objetivo de resolver la crisis que atraviesa Venezuela y pidió cautela hasta que se desarrollen los acontecimientos.
El actor mantiene, además, un vínculo histórico con la Argentina: estuvo casado con la actriz Catherine Fulop entre 1988 y 1994 y visitó el país en reiteradas oportunidades por razones laborales, lo que lo convirtió en una figura ampliamente conocida por el público local.