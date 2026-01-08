Wanda Nara dejó a Martín Migueles después de la polémica con Claudia Ciardone

Fue la panelista Yanina Latorre quien confirmó la separación más resonada de los últimos días. La pareja se encontraba en Uruguay y fue Wanda quien decidió abandonar el vínculo, sin que Migueles estuviera de acuerdo. La polémica estalló luego de que Claudia Ciardone hablara de su vínculo con la entonces pareja de Nara. Es que la semana pasada la modelo salió públicamente a hablar de la mala experiencia que tuvo con Migueles hace años y a contar que él sigue enviándole mensajes.