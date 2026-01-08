Secciones
Wanda Nara dejó a Martín Migueles después de la polémica con Claudia Ciardone

Martín Migueles quebró al confianza de Wanda Nara al querer organizar un encuentro con Claudia Ciardone, con quien tuvo un vínculo en el pasado.

Martín Migueles ya borró su foto de perfil con Wanda Nara. Martín Migueles ya borró su foto de perfil con Wanda Nara. Foto: La Nación
Hace 1 Hs

El amor no le duró mucho a la pareja de Wanda Nara y el empresario Martín Migueles. Pese a que hace poco tiempo la conductora de “Masterchef Celebrity” aseguraba tener muchos motivos para ser feliz junto a Migueles, las razones parecen no haber sido suficientes. Además de saberse que la empresaria ahora está soltera, se conoció cuál fue la desconcertante reacción de su expareja.

Fue la panelista Yanina Latorre quien confirmó la separación más resonada de los últimos días. La pareja se encontraba en Uruguay y fue Wanda quien decidió abandonar el vínculo, sin que Migueles estuviera de acuerdo. La polémica estalló luego de que Claudia Ciardone hablara de su vínculo con la entonces pareja de Nara. Es que la semana pasada la modelo salió públicamente a hablar de la mala experiencia que tuvo con Migueles hace años y a contar que él sigue enviándole mensajes.

Wanda Nara dejó a Martín Migueles

La confianza se desgastó para Nara porque, desde el episodio de Ciardone, dejó de creer en la palabra de Migueles, según contó Latorre. El empresario –acusado de tener negocios ilegales–, lejos de aceptar haber sido dejado por la conductora, intentó dar marcha atrás y recomponer la relación. Pero Wanda no estaría dispuesta a darle otra oportunidad, según informó Latorre.

Horas después trascendió un polémico hecho que alimentó los rumores de la separación. La influencer Pochi, de la popular cuenta Gossipeame, le envió un mensaje a Migueles para conocer su opinión sobre un enfrentamiento que tuvo con un periodista. Si bien en principio figuraba una foto de perfil junto a Nara, en cuanto Migueles leyó el chat, decidió eliminar la foto que tenía.

Martín Migueles quiso engañar a Wanda Nara con Claudia Ciardone

Para Ciardone, el único interés de Migueles con sus parejas es ascender y hacerse cada vez más conocido en el mundo del espectáculo. Y, para lograr su objetivo, no tiene ningún tipo de reparos ni límites. “Yo sé que a él le gusta todo esto de armar quilombos con las mujeres”, dijo y contó que una de las primeras cosas que le dijo Migueles al escribirle por privado fue que Nara la odiaba.

“Me dijo de tomar un café y le dije que no. Le di un consejo de tía: que no se exponga así, que está con una persona muy mediática”, relató Ciardone. Su vínculo con Migueles habría terminado también por una infidelidad. “Él exigía exclusividad, pero no la respetaba”, recordó y contó también que ella eligió terminar la relación cuando dos mujeres se acercaron a enfrentarla en el gimnasio para decirle que eran parejas de Migueles.

