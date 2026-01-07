Escándalo en MasterChef: Yanina Latorre incomodó a Wanda Nara con preguntas sobre Icardi y Maxi López

Masterchef se convirtió por unos minutos en el set de Los Ángeles de la Mañana, o tal vez en una sala de indagatoria. Yanina Latorre hizo de las suyas en su primer programa en la cocina más famosa del mundo, transformando las estaciones en mesas de una cafetería donde las preguntas letales, las indirectas y la polémica no faltaron. Logró, incluso, una contundente confesión por parte de su conductora, Wanda Nara, con quien ya tuvo roces en el pasado.
El reemplazo más polémico llegó a la última jornada de Masterchef, donde Yanina Latorre reemplazó a Claudia Villafañe, quien habría ganado una medalla con beneficios la semana anterior, la cual heredaba la nueva participante. Este aviso lo dio Wanda Nara e, instantáneamente, la mediática concursante no tardó en retrucar: “Igual no confío en vos, Wanda, andá a saber el beneficio que me toca”. Ese era solo el inicio de un programa marcado por los cruces y la tensión. Con su capacidad de indagación, Yanina Latorre logró que Wanda Nara desembuchara sus opiniones sobre Mauro Icardi y lo que siente cerca de Maxi López.
Cruces filosos y un recibimiento irónico
A pesar del poco trato y del clima hostil que se estuvo gestando en los últimos meses entre la conductora y la mediática, Wanda recibió a Yanina con un abrazo y fue la primera en acercarse en plena preparación del pechito de cerdo. Sin descuidarse y de forma irónica, la conductora llegó a la estación de Yanina con un cuchillo que apoyó sobre la mesada. “Yo creo que la única persona en el medio que intimida a Wanda soy yo”, lanzó la panelista de LAM.
Luego de especular quiénes apreciaban a Wanda en el set y quiénes no, así como deducir cuál es el nuevo vínculo de Evangelina Anderson, la conductora le propuso a Yanina “un juego”. “Te voy a regalar una pregunta, pero yo tengo la posibilidad de decir paso”, advirtió. Luego del disgusto de la participante con el último aviso, lo que llevó a Wanda a decir que “quizás respondía”, Yanina le arrojó sin rodeos: “¿Tenés tensión sexual con Maxi López?”, a lo que la empresaria respondió directamente con un enfático no. “¿Acá se siente tensión sexual?”, preguntó Wanda al set de Masterchef y luego reiteró: “Te juro que no, cero”.
Yanina Latorre hizo la pregunta del millón
Sin tardar, Yanina usó una segunda pregunta y no tuvo ningún tipo de reserva al lanzarla: “Del uno al diez, ¿cuánto odiás a Mauro Icardi?”. La respuesta, que a la mediática le parecía obvia, tuvo otra contestación: “Creo que no lo odio, no es odio”. Pero Yanina insistió: “Dale Wanda, ¿qué es? ¿resentimiento?”. “No, a mí me da lástima la gente poco inteligente”, exclamó sin reparos la conductora.
Para terminar, Latorre le arrojó: “¿Lo ves feliz?”. “No, ¿vos lo ves feliz?”, cuestionó Wanda al instante, a lo que su interlocutora devolvió un: “No, y lo conozco un poco”.