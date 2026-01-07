Escándalo en MasterChef: Yanina Latorre incomodó a Wanda Nara con preguntas sobre Icardi y Maxi López

El reemplazo más polémico llegó a la última jornada de Masterchef, donde Yanina Latorre reemplazó a Claudia Villafañe, quien habría ganado una medalla con beneficios la semana anterior, la cual heredaba la nueva participante. Este aviso lo dio Wanda Nara e, instantáneamente, la mediática concursante no tardó en retrucar: “Igual no confío en vos, Wanda, andá a saber el beneficio que me toca”. Ese era solo el inicio de un programa marcado por los cruces y la tensión. Con su capacidad de indagación, Yanina Latorre logró que Wanda Nara desembuchara sus opiniones sobre Mauro Icardi y lo que siente cerca de Maxi López.