Secciones
EspectáculosFamosos

Wanda Nara, en su era zen: "La gente que quedó atrás, quedó atrás"

Serena y enfocada, la conductora habló tras las versiones sobre decisiones judiciales vinculadas a sus hijas, evitó polémicas y dejó en claro que atraviesa una etapa de equilibrio personal y profesional.

Wanda Nara, en su era zen: La gente que quedó atrás, quedó atrás
Hace 2 Hs

Wanda Nara parece transitar un momento de calma y equilibrio en su vida, aun en medio de los habituales vaivenes mediáticos que la rodean. La empresaria y conductora, que recientemente confirmó su relación con Martín Migueles, se mostró serena y segura frente a las últimas noticias que la vinculan con resoluciones judiciales sobre sus hijas Francesca e Isabella, fruto de su relación con Mauro Icardi.

En una improvisada conferencia de prensa en las afueras de Telefe, Wanda respondió con tranquilidad a las versiones que aseguraban que había abandonado llorando las grabaciones de MasterChef Celebrity luego de enterarse de que sus hijas pasarán la Navidad en Buenos Aires junto a su padre.

“Estoy acá desde muy temprano, no es que me fui, grabé un comercial, fui la primera en llegar y la última en irme, me parece bárbaro que se dividan las fiestas”, afirmó con una sonrisa relajada. A su lado estaba Migueles, quien la pasó a buscar tras una jornada laboral extensa.

La conductora fue enfática al evitar profundizar sobre la decisión judicial. “No hablo de eso yo, no tengo idea y del expediente no hablo hace rato”, sostuvo. En la misma línea, remarcó su postura de cuidado sobre la intimidad de sus hijas: “No tengo ganas de que se hagan públicas las actividades de mis hijas, son privadas”.

Lejos de los escándalos, Wanda ya tiene definidos sus planes para la Nochebuena y se mostró dispuesta a disfrutar de las fiestas en familia. “Tengo una gran familia y la voy a pasar con Zaira, mi mamá, mi novio, la gente con la que pasé todo el año”, expresó, dejando entrever que esta etapa está marcada por el afecto y la cercanía de sus seres queridos.

Consultada por los rumores sobre posibles nuevos participantes en el repechaje del reality culinario, respondió con picardía: “¿Ya se enteraron? Hay muchas sorpresas”, deslizó en referencia a Rusherking -ex novio de la China Suárez- y Evelyn Botto.

En cuanto a las polémicas que involucran a su ex esposo Mauro Icardi y a su abogado Nicolás Payarola, Wanda eligió el silencio. “No veo nada, no tengo nada para decir”, afirmó. La misma firmeza mostró al ser consultada por declaraciones de una ex pareja de Migueles: “No hablo por él, ni por ella, ni por nadie… la gente que quedó atrás, quedó atrás”, sentenció.

Con un perfil más bajo y un tono conciliador, Wanda Nara parece haber encontrado finalmente un equilibrio entre su vida personal y profesional. De cara a 2026, proyecta un futuro cargado de trabajo: la propuesta de continuar al frente de MasterChef, conducir Bake Off y hasta una posible conducción en Italia, el país que siempre ocupó un lugar especial en su historia.

Temas Buenos AiresItaliaWanda NaraTelefeEl PaísNavidadMauro Icardi
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La ex de Martín Migueles rompió el silencio y lanzó una advertencia sobre su relación con Wanda Nara

La ex de Martín Migueles rompió el silencio y lanzó una advertencia sobre su relación con Wanda Nara

Wanda Nara publicó una foto de su novio y se armó un escándalo en las redes

Wanda Nara publicó una foto de su novio y se armó un escándalo en las redes

Wanda Nara rompió en llanto y canceló las grabaciones de MasterChef tras que no pasará Navidad con sus hijas

Wanda Nara rompió en llanto y canceló las grabaciones de MasterChef tras que no pasará Navidad con sus hijas

Internaron de urgencia a Zaira Nara: ¿qué le pasó y cómo está ahora?

Internaron de urgencia a Zaira Nara: ¿qué le pasó y cómo está ahora?

¿”Amiga de la oriental”? La extraña despedida de Wanda Nara a Julia Calvo en Masterchef

¿”Amiga de la oriental”? La extraña despedida de Wanda Nara a Julia Calvo en Masterchef

Lo más popular
El impactante dato que reveló Yanina Latorre sobre la salida de Sandra Borghi de El Trece
1

El impactante dato que reveló Yanina Latorre sobre la salida de Sandra Borghi de El Trece

La pésima costumbre de llenar de cemento el parque 9 de Julio
2

La pésima costumbre de llenar de cemento el parque 9 de Julio

La declaración de interés turístico a la achilata desató una polémica
3

La declaración de interés turístico a la achilata desató una polémica

Un doble crimen pone en duda la eficacia de medidas de protección
4

Un doble crimen pone en duda la eficacia de medidas de protección

Vaca Muerta generará mucha riqueza para la Argentina, dijo Horacio Marín, CEO de YPF
5

"Vaca Muerta generará mucha riqueza para la Argentina", dijo Horacio Marín, CEO de YPF

Las ideas políticas dividieron al Concejo de San Miguel de Tucumán
6

Las ideas políticas dividieron al Concejo de San Miguel de Tucumán

Más Noticias
Catherine Fulop lamentó la tajante decisión que habría tomado Gabriela Sabatini con su familia

Catherine Fulop lamentó la tajante decisión que habría tomado Gabriela Sabatini con su familia

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

El impactante dato que reveló Yanina Latorre sobre la salida de Sandra Borghi de El Trece

El impactante dato que reveló Yanina Latorre sobre la salida de Sandra Borghi de El Trece

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

Baglietto y Vitale en Tucumán: una noche de clásicos, memoria y emoción

Baglietto y Vitale en Tucumán: una noche de clásicos, memoria y emoción

Un doble crimen pone en duda la eficacia de medidas de protección

Un doble crimen pone en duda la eficacia de medidas de protección

La declaración de interés turístico a la achilata desató una polémica

La declaración de interés turístico a la achilata desató una polémica

Comentarios