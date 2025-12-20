Wanda Nara, en su era zen: "La gente que quedó atrás, quedó atrás"

Lejos de los escándalos, Wanda ya tiene definidos sus planes para la Nochebuena y se mostró dispuesta a disfrutar de las fiestas en familia. “Tengo una gran familia y la voy a pasar con Zaira, mi mamá, mi novio, la gente con la que pasé todo el año”, expresó, dejando entrever que esta etapa está marcada por el afecto y la cercanía de sus seres queridos.