Golpe inesperado para Griselda Siciliani y Luciano Castro: les frustran el sueño de construir su casa frente al mar

Siciliani y Castro habían adquirido el terreno a principios de este año y, poco después, presentaron los planos del proyecto, obteniendo inicialmente la autorización para comenzar la obra. Pero dos meses más tarde su avance quedó condicionado por un cambio de reglamentación que impidió construir a más de seis metros de altura. La medida, considerada injusta por ambos actores, motivó una apelación que terminó con un resultado todavía más desfavorable: no solo se mantuvo la restricción, sino que además se les habría retirado por completo el permiso de obra.