Golpe inesperado para Griselda Siciliani y Luciano Castro: les frustran el sueño de construir su casa frente al mar

El Concejo Deliberante de Mar Chiquita rechazó el proyecto de la pareja y, tras cambios en la normativa, incluso les retiró el permiso de obra.

Hace 7 Hs

El sueño de Griselda Siciliani y Luciano Castro de tener su hogar frente al mar en Mar Chiquita atraviesa su peor momento. La pareja recibió el pasado viernes un duro revés cuando el Concejo Deliberante local resolvió negar la posibilidad de avanzar con la construcción de la vivienda que venían edificando desde comienzos de 2025.

Según relató el periodista Luis Bremer en Desayuno Americano, la decisión se tomó el viernes 28 de noviembre por la tarde, en una sesión calificada como “polémica”. “Se obtuvo el quórum a último momento y se aprobaron un montón de obras para comercializar la zona, entre ellas la construcción de nuevos balnearios sustentables. Sin embargo, a ellos no los autorizaron a construir la casa. Parece un ensañamiento”, afirmó.

Siciliani y Castro habían adquirido el terreno a principios de este año y, poco después, presentaron los planos del proyecto, obteniendo inicialmente la autorización para comenzar la obra. Pero dos meses más tarde su avance quedó condicionado por un cambio de reglamentación que impidió construir a más de seis metros de altura. La medida, considerada injusta por ambos actores, motivó una apelación que terminó con un resultado todavía más desfavorable: no solo se mantuvo la restricción, sino que además se les habría retirado por completo el permiso de obra.

“Tomaron un estudio de la autoridad del agua diciendo que Luciano y Griselda no pueden construir allí”, explicó Bremer, quien además cuestionó la falta de claridad por parte de las autoridades locales. Señaló que desde Mar Chiquita le habían prometido más información y luego se la negaron, y planteó dudas acerca de por qué se aprobaron otros proyectos mientras se les negaba a los actores la posibilidad de levantar la vivienda de sus sueños.

“Les jugó en contra esto de ser famosos, queridos, conocidos”, sumó Pamela David, quien también se solidarizó con la pareja al remarcar que debería respetarse la normativa vigente al momento en que presentaron los planos.

