Impacto en MasterChef Celebrity: "La Reini" apareció con la cabeza pelada y explicó por qué

La influencer, quien atravesó diversas polémicas con su ex pareja Homero Pettinato, apareció en televisión con un look que se llevó las miradas.

Impacto en MasterChef Celebrity: "La Reini" apareció con la cabeza pelada y explicó por qué
Hace 1 Hs

Tras la salida de Sofi Martínez de MasterChef Celebrity, el ciclo continúa dando que hablar. A la llegada provisoria de Yanina Latorre para reemplazar a Maxi López, se sumó una desopilante escena protagonizada por Sofi “La Reini” Gonet y su particular apariencia, que llamó la atención de Wanda Nara. “¡Hay alguien nuevo!”, exclamó la conductora al verla.

Todo ocurrió al comienzo de la emisión, cuando la influencer apareció en el estudio con su habitual delantal blanco identificado con su nombre y una gorra que recreaba una cabeza rapada. La imagen no pasó desapercibida para la conductora ni para el jurado conformado por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui

Sofía Gonet apareció con la cabeza rapada en MasterChef Celebrity y contó el motivo

La sorpresa en el estudio fue tanta que Wanda lanzó: “En el programa anterior tuvimos el reemplazo de Maxi (López), hoy, ¿quién reemplaza a La Reini?”. Y, al escucharla, Gonet explicó por qué decidió usar ese look: “Es un homenaje para Martitegui y también para Moria Casán en su libro meMoria, y tengo la estabilidad emocional de Furia de Gran Hermano. Soy la mezcla de esas tres personalidades”.

Luego, la conductora animó a Germán Martitegui a dar su punto de vista, y el chef sumó: "Me parece que tiene una cara hermosa y es muy difícil que una chica luzca sin pelo". Al finalizar la jornada, la influencer fue premiada con el balcón por su plato, considerado el segundo mejor de la noche junto a Claudio “Turco” Husaín.

