Caos y una eliminación que hizo estallar las redes: se fue de MasterChef una participante clave

Una nueva gala de eliminación se celebró en MasterChef, siendo la primera del 2026 y que marcó una jornada para algunos, inesperada. Aunque Sofi Martínez pudo demostrar sus avances con los platos, su último desempeño no logró convencer al jurado, quienes decidieron que la periodista deportiva sería la primera eliminada del 2026. Su expulsión no pasó inadvertida en las redes, donde su nombre se convirtió en tendencia e incluso muchos celebraron su salida, así como hubo también lamentos.
Este lunes 5 de enero fue de decisiones contundentes en MasterChef. Sin reparos ni concesiones, la primera gala de eliminación del año despidió a una de las participantes que más dio de qué hablar en el certamen. Con muchos adeptos y también con muchos detractores, Sofi Martínez se volvió una de las concursantes más relevantes del programa, con su carisma y también con sus comentarios ingeniosos, así como sus quejas ante platos más complicados. A pesar de su crecimiento en el programa, sus habilidades culinarias no bastaron en el último desafío.
Una gala de eliminación desafiante
La noche estuvo atravesada por la tensión, devoluciones exigentes y un desafío técnico complejo. La gala tuvo como consigna central trabajar con un ingrediente difícil y poco indulgente: mollejas de corazón. Fueron siete los participantes que debieron instalarse en las cocinas con el delantal negro: Evangelina Anderson, Ian Lucas, Sofía “La Reini” Gonet, Claudio “El Turco” Husaín, Miguel Ángel Rodríguez, Marixa Balli y Sofi Martínez.
Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis advirtieron desde el comienzo que la decisión sería contundente y que no habría margen para errores. Así fue como los participantes debieron enfrentarse a evaluaciones minuciosas que dejaron destacados y también a quienes se subieron a la cuerda floja.
Los platos que brillaron y los que no
Entre los platos más brillantes estuvieron los de "La Reini", "La Joaqui" y Evangelina Anderson, quienes fueron las primeras en asegurar su permanencia tras ser elogiadas por Donato como "tres mujeres power". “Pusieron todo hoy para demostrarse a ustedes mismas que pueden hacer un plato rico”, les dijo el jurado, quien destacó la ejecución y sabor de los platos.
El "Turco" Husaín sorprendió al jurado con una combinación arriesgada que incluyó queso azul y Marixa Balli demostró nuevamente regularidad y crecimiento. Fue Germán Martitegui quien los alentó e incluso les advirtió que debían pensar ya en la instancia decisiva: la gran final, aunque falta tiempo.
La tensión máxima llegó en el cierre. Ian Lucas, Sofi Martínez y Miguel Ángel Rodríguez quedaron entre los más complicados y enfrentaron la decisión final del jurado. Tras una devolución intensa, Ian Lucas logró continuar en competencia, pese a haber arriesgado de más con su plato. “A partir de ahora no experimento más", aseguró el supuesto novio de Evangelina Anderson.
Finalmente, la eliminada de la noche fue la periodista deportiva, Sofi Martínez, que no logró cumplir con las expectativas del jurado en una gala clave. Su salida sorprendió tanto a sus compañeros como al público, que la consideraba una de las participantes con mayor crecimiento dentro del reality.
La despedida de Sofi Martínez de Masterchef
Donato De Santis le dedicó unas palabras de reconocimiento y remarcó que todos los que pasan por el certamen dejan una marca, y que ella no fue la excepción. Betular destacó el compromiso de Sofi con el certamen y celebró que se haya animado a involucrarse cada vez más con la cocina. Por su parte, Germán Martitegui también valoró el crecimiento y el perfil competitivo de la participante. “Fue muy lindo tenerte acá, las primeras semanas pensaba que te estabas por ir todo el tiempo”, le dijo entre risas.
Martínez, en tanto, agradeció a la producción y dedicó unas palabras a sus compañeros y lanzó: “Fue un viaje de egresados estar con ellos”. Por último, dejó su delantal negro en la estación y se marchó definitivamente de las cocinas más famosas.
Entre el alivio y los lamentos: las redes estallaron tras la salida de Sofi
Quienes no abandonaron rápidamente el programa fueron los comentarios en las redes sociales, los cuales estallaron tras la salida de Sofi. Su nombre se volvió tendencia y sumó algunos lamentos tras su salida, pero también una gran cantidad de festejos.
“Una vez que veo el programa, echan a la más capa”, “Se nos dio hermanxs, se fue Sofi Martinez”; “Gracias universo, chau Sofi Martinez”; “¿Por qué la critican? A mí realmente me cae muy bien”, “Sofi le robó productos a Miguel Ángel cuando se cayó y ahora él la eliminó de la competencia, cine”, fueron algunos de los comentarios.