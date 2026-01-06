Presentan un amparo contra el DNU que modifica la Ley de Inteligencia Nacional

Otro de los ejes del reclamo apunta al uso del DNU como herramienta legislativa. Los firmantes sostienen que no existió una situación de necesidad y urgencia que justificara eludir el debate en el Congreso y subrayan que se trata de una reforma estructural y permanente, incompatible con el carácter excepcional de los decretos previsto en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución.