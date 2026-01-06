SIDE: la oposición apunta contra Milei por crear un “estado policial”

Uno de los puntos más sensibles de la reforma es la habilitación para que el personal de inteligencia realice aprehensiones de ciudadanos , una facultad que la Constitución veda expresamente para los DNU al tratarse de materia penal o procesal penal. “De aprobarse este DNU estaremos ante un Estado que observará al ciudadano como a un sospechoso”, alertaron los diputados, señalando que la normativa borra la frontera entre la inteligencia estratégica y la seguridad interior.