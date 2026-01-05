Desayuno en alerta: la combinación popular que los expertos piden evitar

El peligro de la montaña rusa de glucosa

La combinación que los endocrinólogos señalan como la más perjudicial es, curiosamente, una de las más populares en muchos bares, cafeterías y hogares: las facturas o bollería acompañado de jugo de fruta. Aunque el jugo de naranja o pomelo se asocie con la vitamina C, al estar desprovisto de la fibra de la fruta entera, se convierte en un "chorro" de azúcar de absorción rápida que impacta directamente en el torrente sanguíneo.