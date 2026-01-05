Turismo nómade: cómo es la Ruta del Motorhome en Córdoba y cuáles son sus 10 paradas clave

Los conocidos "roadtrips" toman otra dimensión con la particular Ruta del Motorhome que quedó oficialmente habilitada a fines de 2025. Este corredor pionero en el país es el resultado de una iniciativa para fortalecer el turismo itinerante, ofreciendo puntos estratégicos equipados con servicios esenciales para quienes deciden sumergirse en la aventura de las casas rodantes.
El turismo “nómade” adquiere una nueva categoría en Córdoba, que busca consolidarse como destino nacional para quienes eligen viajar en movimiento. Su inauguración, a comienzos de diciembre del año pasado, fue presentada como una nueva forma de recorrer la provincia mediterránea, brindando “servicios seguros, gratuitos y de calidad en distintas localidades”.
Una propuesta única en la Argentina
Esta propuesta única en nuestro país consta de un corredor especialmente diseñado para viajeros en motorhomes y casas rodantes. Se trata de un trazado que incluye puntos turísticos de interés, además de lugares de asistencia equipados con servicios esenciales para motorhomes, como agua potable, carga de agua, descarga de aguas grises y negras y espacios señalizados y accesibles.
Este lanzamiento coincide con un fenómeno cada vez más extendido en el país. Los argentinos eligen el turismo rodante por la flexibilidad del viaje, la conexión con la naturaleza y la posibilidad de definir el itinerario sin depender de hospedajes. La simplificación de normativas para la homologación de vehículos y el aumento en la producción local de campers y casas rodantes también contribuyeron al auge del sector.
Los 10 puntos de inetrés de la Ruta del Motorhome
A continuación, detallamos cuáles son los 10 destinos y puntos de asistencia que ya se encuentran operativos en la provincia:
1. Almafuerte – Complejo Piedras MorasEs una de las ciudades más destacadas de la provincia por su espejo de agua, el Lago Piedras Moras, reconocido por el Instituto Nacional del Agua (INA) como uno de los más limpios. Ideal para buceo, kayak, pesca deportiva y paseos en bote, el complejo ofrece 800 metros de playa, gastronomía, espacios para picnic y espectáculos al aire libre.
2. Comuna de Amboy – Plaza Vélez SarsfieldAmboy es un destino histórico que conserva edificaciones tradicionales y un ambiente serrano tranquilo. Su plaza central funciona como punto de encuentro y ofrece un entorno ideal para paseos, fotografía y descanso.
3. Salsacate – Camping MunicipalEn el noroeste cordobés, Salsacate sorprende con volcanes, cerros y ríos cristalinos. El camping municipal es perfecto para familias y amantes de la naturaleza, con balnearios, senderos de trekking y miradores.
4. Miramar de Ansenuza – Frente a Plaza Mar ChiquitaDestino clave para el avistaje de aves, deportes náuticos y turismo de naturaleza. La Laguna Mar Chiquita, uno de los humedales salinos más grandes del mundo, ofrece atardeceres únicos.
5. Villa Tulumba – Balneario MunicipalVilla Tulumba combina historia, tranquilidad y paisajes serranos. El balneario municipal, junto al río Suncho, cuenta con asadores, mesas y espacios arbolados.
6. Serrezuela – Polideportivo MunicipalUbicada en el departamento Cruz del Eje, Serrezuela es un destino donde la naturaleza es protagonista. Las termas de El Quicho son uno de sus atractivos más visitados.
7. Achiras – Oficina de TurismoSituada en el departamento Río Cuarto, Achiras ofrece un paisaje de cerros, ríos y cañadas. Sus vistas panorámicas y cascadas seducen a los visitantes. En gastronomía, se destacan las carnes de cordero y ternero.
8. Los Reartes – Camping de Motorhome “Las Acacias”Una de las localidades más antiguas del Valle de Calamuchita. Con calles empedradas, muros de adobe y casonas históricas, fue declarada Pueblo Patrio en 2006.
9. Río Cuarto – Camping Municipal Villa del SolLa ciudad ofrece múltiples atractivos: el Parque Sarmiento, el Lago Villa Dalcar y la Plaza Roca. El Camping Villa del Sol, con 60 parcelas y servicios completos, es el punto designado para los motorhomes.
10. La Granja – Camping La TomaUbicado en el área de las Sierras Chicas, este camping está rodeado de arroyos y vegetación frondosa. El río La Granja forma ollas naturales y toboganes de piedra ideales para descansar o divertirse.