Turismo nómade: cómo es la Ruta del Motorhome en Córdoba y cuáles son sus 10 paradas clave

Este lanzamiento coincide con un fenómeno cada vez más extendido en el país. Los argentinos eligen el turismo rodante por la flexibilidad del viaje, la conexión con la naturaleza y la posibilidad de definir el itinerario sin depender de hospedajes. La simplificación de normativas para la homologación de vehículos y el aumento en la producción local de campers y casas rodantes también contribuyeron al auge del sector.