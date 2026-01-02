Secciones
Vacaciones 2026: montañas, buen clima y ríos paradisíacos muy cerca de Tucumán

Catamarca ofrece un destino natural para disfrutar de unas vacaciones diferentes.

Las Juntas, Catamarca Las Juntas, Catamarca
Hace 1 Hs

A pocos kilómetros de Tucumán, se encuentra un destino veraniego perfecto para disfrutar en familia. Catamarca, a menudo subestimada como una región eminentemente desértica, revela su tesoro escondido en la "Catamarca Verde". Este pequeño paraíso, a lo largo del Ambato, desafía los estereotipos con su atmósfera fresca y exuberante, alejada de las temperaturas extremas asociadas con la región.

La ruta provincial 4, con su desafiante cuesta, se convierte en el pasaje hacia esta maravillosa área. El visitante ocasional se sorprende al descubrir una atmósfera selvática que recuerda a la yunga salteña, desafiando la noción común de Catamarca como un desierto. La "Catamarca Verde" ofrece un alivio del calor del verano, con temperaturas hasta diez grados más frescas que en la ciudad.

Ríos de montaña y actividades náuticas para disfrutar en verano

El dique Las Pirquitas "Fray Mamerto Esquiú" es uno de los primeros destinos a destacar. Este es el lago artificial más grande de la provincia, construido con el antiguo sistema de pirca. Ofrece un escenario magnífico para acampar, parrillas para asados, excursiones náuticas y la pesca de truchas y pejerreyes, todo ello con una vista panorámica extraordinaria.

Siguiendo el encantador silencio de la ruta, nos encontramos con el pintoresco pueblo de Isla Larga, ideal para el senderismo de aventura, con pozos de agua en altitud y una montaña de variados colores. El Río del Valle, un caudaloso afluente, es el balneario más atractivo de la zona, seguido por La Puerta, con su iglesia colonial y rutas para mountain bike, ofreciendo otro atractivo junto a festivales autóctonos como el Festival de la Guitarra.

En Las Juntas, donde los ríos Las Trancas y La Salvia convergen, se disfruta de la tranquilidad entre la flora y fauna, otro sitio excelente para trekking, pesca de truchas y paseos a caballo. Con su paradigma del membrillo orgánico, Las Juntas es un paraíso ecológico. "La Silleta", un serpenteante paseo a 1500 metros de altura por suelos arcillosos, ofrece un paisaje montañoso y sereno, lleno del canto de aves y campos de margaritas, una escena natural que parece perdurar eternamente en la sensibilidad.

El balneario Pozo de los Curas, en Las Juntas, es otro sitio destacado. Aquí, se forman toboganes de aguas cristalinas entre las rocas, ideal para un picnic o simplemente disfrutar de unos mates a orillas del río.

El Rodeo, un oasis catamarqueño para conocer en el verano

A pocos kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca, se encuentra El Rodeo, una encantadora localidad que ofrece un destino turístico perfecto para disfrutar en familia o con amigos. Ubicada en las Sierras de Ambato y a los pies del cerro El Manchao, esta villa veraniega sorprende con su paisaje ondulado, chalets encantadores y aguas cristalinas.

Fundada en 1614 por los españoles, El Rodeo cautiva a sus visitantes con su paisaje apacible, arboledas y un clima benigno. Las actividades más populares incluyen la pesca de truchas arcoíris, cabalgatas y el trekking, con el ascenso al Cristo Redentor como un recorrido tradicional, ofreciendo una vista panorámica excepcional de la localidad desde su imponente estatua de siete metros de altura. Con su espectacular iluminación nocturna, esta caminata se convierte en un verdadero espectáculo para ser admirado.

