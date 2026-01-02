Vacaciones 2026: montañas, buen clima y ríos paradisíacos muy cerca de Tucumán

En Las Juntas, donde los ríos Las Trancas y La Salvia convergen, se disfruta de la tranquilidad entre la flora y fauna, otro sitio excelente para trekking, pesca de truchas y paseos a caballo. Con su paradigma del membrillo orgánico, Las Juntas es un paraíso ecológico. "La Silleta", un serpenteante paseo a 1500 metros de altura por suelos arcillosos, ofrece un paisaje montañoso y sereno, lleno del canto de aves y campos de margaritas, una escena natural que parece perdurar eternamente en la sensibilidad.