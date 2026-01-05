Así es la lujosa casa rodante de Flavio Mendoza donde vive con su hijo

El living se presenta como el corazón de la casa rodante. Allí, sillones espaciosos, una mesa baja y un televisor de gran tamaño conforman un espacio ideal para el descanso. Uno de los detalles que más llama la atención es la presencia de una chimenea, un elemento poco habitual en este tipo de viviendas, que suma un toque distintivo y acogedor.