Así es la lujosa casa rodante de Flavio Mendoza donde vive con su hijo

Flavio Mendoza logró adaptar su vida artística a la rutina familiar con una propuesta tan original como sofisticada. Durante las temporadas en las que el Circo del Ánima se presenta en Buenos Aires, el coreógrafo y productor se instala junto a su hijo Dionisio en una casa rodante que funciona como una verdadera vivienda de alto confort.
El motorhome está ubicado a pocos metros de la carpa del circo, en una zona estratégica cercana al Casino de Buenos Aires, lo que le permite al artista estar cerca de su lugar de trabajo sin resignar comodidad ni intimidad. Lejos de la imagen clásica de una casa móvil, el espacio sorprende por su amplitud y su cuidada estética.
Un interior moderno y funcional
El diseño del motorhome responde a una línea minimalista y elegante, con una paleta de colores suaves donde predominan los tonos beige, marrones y detalles dorados. Esta combinación aporta calidez y genera una sensación de hogar que se mantiene en cada ambiente.
El living se presenta como el corazón de la casa rodante. Allí, sillones espaciosos, una mesa baja y un televisor de gran tamaño conforman un espacio ideal para el descanso. Uno de los detalles que más llama la atención es la presencia de una chimenea, un elemento poco habitual en este tipo de viviendas, que suma un toque distintivo y acogedor.
Cocina equipada y espacios pensados para el día a día
Integrada al área social, la cocina cuenta con electrodomésticos de última generación y una distribución pensada para el uso cotidiano. La heladera de gran tamaño, el microondas y la cocina en tonos metálicos se combinan con una mesada de mármol blanco que eleva el nivel estético del ambiente. A pocos pasos, el comedor mantiene la misma armonía visual y ofrece un espacio cómodo para las comidas familiares.
La iluminación juega un rol clave: luces blancas y cálidas se alternan para adaptarse a los distintos momentos del día, acompañando la dinámica entre ensayos, funciones y descanso.
Un refugio sobre ruedas
En la parte superior del motorhome se encuentra la habitación principal, equipada con una cama amplia, placares espejados y un sector destinado al maquillaje y la preparación previa a los shows. Además, la casa rodante dispone de aire acondicionado, calefacción y tecnología pensada para garantizar el bienestar tanto de Flavio como de su hijo.