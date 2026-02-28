Cartas de lectores: Paro en el fútbol

Qué tema con el tema de la AFA, será un “AFAno” o estará a derecho? El Diego decía que la pelota no se mancha, por eso la AFA, para no ensuciarla, la guarda. Valiente decisión de los clubes de fútbol de acompañar a esta humilde asociación civil, cuyo buen nombre está siendo mancillado injusta y arbitrariamente por intereses cipayos y superiores ajenos al bien común. Es lo mejor que le pasó al fútbol del interior, dicen algunos experimentados dirigentes, ligeros para la obsecuencia (perdón, quise poner dirigentes ligueros, de la Liga), pero un poco lentos para la transparencia. ¿Se juega sin ambulancia? -Y sí, qué importa, algún médico habrá entre los espectadores. Se juega sin seguridad? -Más vale, si aquí no pasa nada, es re-tranquilo. ¿Lo llaman a indagatoria al dúo Soplanacu?- Paremos el fútbol, no se puede jugar así. Todas las ligas del interior del país, dicen, brillan por su crecimiento; campos de juego que semejan mesas de billar, la gente que revienta los estadios, y todo gracias a que esta dirigencia de la AFA distribuye equitativa y desinteresadamente las ganancias siderales que la Selección provoca. Dicen que es nacional y popular, como la Cris, fanática de Gimnasia; (¿de cuál Gimnasia será? ¿De Jujuy? ¿De Mendoza? ¿De Salta?- Y no, ella siempre fue de La Plata), y eso molesta. Que los intereses de algunos por imponer las SAD pueden más que la razón. ¿Pero Riestra y Barracas, qué son? - Son humildes clubes de barrio cuyos 2.000 socios trabajan denodadamente por el crecimiento y el bien común... de los Tapia, Stinfale y compañía. ¡Pero el socio de Tapia, Javier Faroni, compró el Perugia de Italia, y los campeones del mundo juegan la mayoría en clubes privatizados! -Estamos en contra de las SAD aquí en Argentina, no podemos apretar en el resto del mundo. Así está la cosa, rara, tan rara que le salió una competencia a los “therians”, y son los dirigentes de los clubes de primera. Ahora ya no son dirigentes (¿lo fueron alguna vez?), sino que se autoperciben fiscales, y en esa condición consideraron que el llamado a indagatoria de la dupla TT no estaba conforme a derecho, por lo que paran el fútbol. Qué curioso, ni Moyano, el maestro del yerno devenido en presidente, se atrevió a tanto. ¿Y a los socios, no los escuchan?- No, somos sordos como Tapia. Y por último, para terminar, dicen que Leito está que trina, porque fue el primero en apoyar el paro y el Chiqui lo quiere de juez a Espinoza; en fin, cosas del fútbol.