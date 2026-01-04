El matrimonio Maduro está servido

Al carecer de información por estar afuera del negocio, Javier Milei, el Panelista de Intratables, volvió a pifiar.

Al papelón presupuestario por el vano desplazamiento hacia Oslo para acompañar la pacífica premiación de la señora María Corina Machado, se le agrega la pifiada nueva de apoyar precipitadamente la penúltima demencia del ídolo Donald Trump, Corbata Carmesí, escudo protector con quien mantiene, paradójicamente, enormes diferencias.

Al trascender la acordada disrupción de Trump de invadir heroicamente Venezuela como si estuviera Alan Ladd, para cargarse al servido matrimonio Maduro, el Panelista lanzó primero el tuit enfático de apoyo. Hasta aquí perfecto.

Si se cargaban a Maduro, correspondía entregar el poder en bandeja al aburrimiento diplomático de Edmundo González Urrutia. Es el muñeco de Corina que triunfó en las elecciones que Maduro se robó sin pestañear.

Pero Trump no fue a Oslo y probablemente suponía que el Premio Nobel de la Paz -con modestia- le pertenecía.

Concretó la hazaña de sentar a Netanyahu, El Bibi, con los patriotas sanguinarios de Hamas.

A punto de caramelo está la paz impuesta entre la terrible Rusia del Zar Putin con la Ucrania altiva de Zelensky, Artista de Varieté que aspira a ser parte de la Unión Europea, pese a la “congénita debilidad” de los estadistas que comandan como pueden.

Falta sólo, en adelante, comunicar la rendición de Taiwán.

Para cumplir lo que supuestamente se acordó en la Cumbre de Anchorage, Alaska, agosto de 2025.

Entre Putin y Trump. Ampliaremos.