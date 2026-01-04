Escándalo en la AFA: una empresa “hermana” de TourProdEnter también recaudó millones

Hasta el momento, TourProdEnter había concentrado la mayor atención pública, en parte por haber sido designada por la AFA como “agente comercial exclusivo para el exterior”, con Erica Gillette (pareja del productor teatral y exdiputado provincial por el Frente Renovador, Javier Faroni) como cara visible. En el marco de ese vínculo comercial, la empresa percibiría el 30% de los ingresos de la entidad en el exterior, según surge de la copia firmada del contrato que fue hallada en allanamientos. La investigación periodística también atribuye a TourProdEnter una recaudación de U$S 260 millones entre 2022 y 2025 y el desvío de U$S 42 millones hacia cuatro sociedades sin empleados ni actividad verificada (Velpasalt, Velp, Marmasch y Soagu), además de otros destinos mencionados en los documentos analizados.