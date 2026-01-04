Escándalo en la AFA: una empresa “hermana” de TourProdEnter también recaudó millones

TourProdEnter LLC, la empresa que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) contrató para centralizar la recaudación de ingresos en el exterior, habría operado en paralelo con otra estructura societaria que hasta ahora había pasado desapercibida. Así lo sostiene una investigación del diario La Nación, basada en documentos bancarios confidenciales obtenidos y analizados durante las últimas semanas, que identifican a Global FC LLC como una “empresa hermana” que también recibió millones de dólares en el mismo período en que TourProdEnter concentró cobros internacionales y, además, habría direccionado fondos hacia una de las cuatro sociedades señaladas por no registrar empleados ni actividad comercial verificable.
Según esa documentación, Global FC LLC es una sociedad de responsabilidad limitada con domicilio declarado en Houston, Texas. Como controlante aparece Andrés Scornik, empresario argentino de 46 años que, de acuerdo con su perfil público, se desempeñó como asesor comercial de la AFA entre 2021 y octubre de 2025, reportando de manera directa al jefe del “departamento internacional” de la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.
De acuerdo con los registros citados por La Nación, Global FC LLC recaudó US$ 5,8 millones a través de cuentas operadas en JP Morgan y Citibank. El origen de esos fondos se vincularía con empresas que mantenían acuerdos comerciales con la AFA entre 2022 y 2025. Al mismo tiempo, esos mismos papeles consignan que desde las cuentas de Global FC se ordenaron transferencias por US$ 6 millones hacia TourProdEnter LLC (principalmente) y hacia algunas compañías de marketing.
La investigación periodística reconstruye, además, una dinámica de cobros que coincide con anuncios oficiales de la AFA sobre nuevos acuerdos de patrocinio o licencias. Un ejemplo que aparece en los documentos es el caso de VGR. El 23 de enero de 2024, la AFA comunicó un “acuerdo de licencia global” para la comercialización de máquinas de afeitar; 12 días antes, el 11 de enero, la empresa china Ningbo VGR Electric Appliance Co. habría realizado dos transferencias: U$S 800.000 a una cuenta de TourProdEnter en Citibank y U$S 199.980 a Global FC LLC.
La operatoria, según el trabajo periodístico, se habría repetido con Arcor USA, Inc. La AFA anunció el acuerdo con esa firma el 10 de marzo de 2025. Cuatro días antes, el 6 de marzo, Arcor transfirió U$S 200.000 a una cuenta de TourProdEnter en Bank of America. Dos meses después, el 9 de mayo, derivó U$S 12.500 a Global FC LLC. Consultada por La Nación, Arcor confirmó la operatoria y precisó que la relación se basa en un acuerdo celebrado en febrero de 2025 para el uso de la imagen de la Selección argentina en productos de la compañía, con el objetivo de desarrollar una campaña de comunicación y acciones publicitarias en países de Asia, África, Norte y Centroamérica, y Europa.
En cambio, representantes de la entidad presidida por Tapia no brindaron precisiones sobre el vínculo con Global FC LLC. Siempre de acuerdo con la investigación, los comunicados oficiales de la AFA defendieron su relación contractual con TourProdEnter como “agente comercial”, pero omitieron aludir a Global FC.
En el capítulo de egresos, los registros bancarios citados por el diario también muestran coincidencias con el circuito bajo sospecha. El 1 de julio de 2025, Global FC LLC transfirió U$S 112.900 a Velpasalt LLC, una de las cuatro sociedades señaladas como posibles “pantallas” para el desvío de fondos. En los papeles, el manager de Velpasalt LLC figura como Roberto Salice, quien (según se consigna en la investigación) fue declarado en quiebra en 2019.
Hasta el momento, TourProdEnter había concentrado la mayor atención pública, en parte por haber sido designada por la AFA como “agente comercial exclusivo para el exterior”, con Erica Gillette (pareja del productor teatral y exdiputado provincial por el Frente Renovador, Javier Faroni) como cara visible. En el marco de ese vínculo comercial, la empresa percibiría el 30% de los ingresos de la entidad en el exterior, según surge de la copia firmada del contrato que fue hallada en allanamientos. La investigación periodística también atribuye a TourProdEnter una recaudación de U$S 260 millones entre 2022 y 2025 y el desvío de U$S 42 millones hacia cuatro sociedades sin empleados ni actividad verificada (Velpasalt, Velp, Marmasch y Soagu), además de otros destinos mencionados en los documentos analizados.
Los movimientos bancarios de TourProdEnter reflejarían, a su vez, interacciones con Global FC LLC. La investigación señala que Scornik compartió publicaciones y fotos en redes sociales junto al jefe de marketing de la AFA, Leandro Petersen, quien habría recibido por correo electrónico el contrato firmado por Tapia y Pablo Toviggino por la AFA, y por Gillette en representación de TourProdEnter LLC.
Dos domicilios en dos países
La documentación confidencial de Citibank a la que accedió La Nación indica que Global FC LLC declaró dos domicilios: uno en Houston, Estados Unidos, y otro en Benavídez, partido bonaerense de Tigre. En esos papeles también aparece el agente que habría registrado la marca en el exterior: Registered Agents Inc, con sede en Wyoming, la misma firma que figura como registrante detrás de las cuatro compañías que recibieron U$S 42 millones desde TourProdEnter.
Scornik respondió que se dedica al marketing deportivo desde hace más de 20 años y que ayudó a distintas entidades a identificar y conseguir nuevos sponsors. También sostuvo que no tiene ni tuvo relación con TourProdEnter, ni con la organización de amistosos, y que reserva su cartera de clientes por confidencialidad. Sin embargo, según los documentos citados en la investigación, existirían tres transferencias desde Global FC LLC a TourProdEnter LLC: dos en octubre de 2024 por U$S 220.000 cada una, y una tercera en diciembre de ese año por U$S 94.000, totalizando U$S 534.000.
La investigación agrega que Scornik no sería un actor ajeno al ecosistema dirigencial. La compañía Fancity, de la que figura como “managing partner”, produjo un evento en el que participaron Tapia y el titular de marketing de AFA. También aparece como “managing partner” en otra empresa vinculada al deporte: Studio23 Sports.
En cuanto a la procedencia de fondos, los registros de Citibank y JP Morgan muestran que Global FC LLC recibió US$ 5,8 millones y que parte de esos movimientos involucraron empresas que, en paralelo, firmaron acuerdos difundidos por la AFA. El informe describe casos en los que compañías transfirieron dinero a Global FC el mismo día que enviaron fondos a TourProdEnter, o en fechas cercanas.
Además del caso VGR, se menciona una dinámica similar con la compañía de videojuegos Smartsoft. El 9 de septiembre de 2024, la AFA anunció la renovación de un patrocinio regional para Europa. Un mes antes, el 9 de agosto, Global FC habría recibido U$S 100.000, mientras que TourProdEnter recibió cerca de U$S 400.000. Con Digify International, el 4 de abril de 2024 se registraron dos transferencias simultáneas a cuentas del Citibank: U$S 199.945 a Global FC y U$S 799.945 a TourProdEnter. En el caso de Assist Card Smalline, los giros se repartieron en distintas fechas: entre enero y marzo de 2024 envió U$S 400.000 a TourProdEnter; y entre octubre de 2024 y junio de 2025 transfirió U$S 155.000 a Global FC.
Más alianzas pensando más allá del Mundial 2026
La investigación también alude a Pacific Union Seychelles Limited, empresa detrás de “Pu Prime” según la Autoridad de Supervisión Financiera de Dinamarca (DFSA). El 26 de marzo de 2025, la AFA anunció una alianza “más allá del Mundial 2026”. En los registros aparece una transferencia equivalente a U$S 350.000 a TourProdEnter el 17 de marzo y otra por U$S 50.000 a Global FC el 28 de mayo. Asimismo, PedidosYa figura en el listado de transferencias a ambas estructuras: entre enero de 2024 y septiembre de 2025 transfirió U$S 1.030.000 en cuatro envíos, y el 15 de agosto giró U$S 25.000 a Global FC.
Según informó La Nación, el medio contactó a todas estas empresas: en algunos casos declinaron hacer comentarios y en otros no respondieron las consultas. En conjunto, los documentos citados por la investigación agregan un nuevo componente al mapa financiero que rodea la recaudación internacional de la AFA: no sólo por la magnitud de los montos, sino por la coexistencia de canales de cobro, transferencias cruzadas y pagos hacia estructuras que, de acuerdo con lo publicado, hoy figuran bajo sospecha.