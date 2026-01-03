Escándalo en la AFA: qué dijo la Justicia sobre una posible salida del país de Claudio “Chiqui” Tapia

En ese expediente también están imputados Toviggino y otros integrantes de la estructura gerencial de la AFA, como el secretario general Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo. Sin embargo, en esa causa no se dictó ninguna restricción migratoria contra Tapia. Lo que sí se resolvió fue el levantamiento del secreto bancario y fiscal, con el objetivo de reconstruir el circuito financiero del organismo.