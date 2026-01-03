Escándalo en la AFA: qué dijo la Justicia sobre una posible salida del país de Claudio “Chiqui” Tapia

Aunque el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino aparece mencionado en varias investigaciones judiciales que rodean a la conducción del organismo, en los tribunales aseguran que Claudio “Chiqui” Tapia puede viajar al exterior, incluso a Estados Unidos, para acompañar a la Selección en compromisos internacionales. Al menos, por el momento.
Según pudo reconstruirse a partir de fuentes judiciales y de las investigaciones publicadas por La Nación, Tapia no registra prohibiciones de salida del país en ninguno de los expedientes que hoy tramitan tanto en la Justicia federal porteña como en los juzgados de Lomas de Zamora, donde se concentran las causas más sensibles vinculadas a la AFA.
En ese entramado judicial, que involucra a funcionarios del organismo, empresarios y supuestos testaferros, el titular de la AFA no figura como imputado directo en la mayoría de las causas. De hecho, quienes hoy aparecen bajo mayor escrutinio son el tesorero Pablo Toviggino, el empresario Javier Faroni, su esposa Erica Gillette y el financista Ariel Vallejo, entre otros.
La única causa donde Tapia está imputado
Tapia sí está formalmente imputado en una causa en el fuero penal económico, que tramita en el juzgado de Diego Amarante, con intervención del fiscal Claudio Navas Rial. Allí se investiga una presunta retención indebida de aportes y contribuciones previsionales, por un monto estimado en unos $19.000 millones, correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025.
En ese expediente también están imputados Toviggino y otros integrantes de la estructura gerencial de la AFA, como el secretario general Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo. Sin embargo, en esa causa no se dictó ninguna restricción migratoria contra Tapia. Lo que sí se resolvió fue el levantamiento del secreto bancario y fiscal, con el objetivo de reconstruir el circuito financiero del organismo.
De acuerdo con la acusación, los aportes habrían sido retenidos pero no transferidos en tiempo y forma al organismo recaudador. Por ese motivo, la fiscalía solicitó el rastreo de cuentas bancarias de la AFA, balances y documentación contable para esclarecer el presunto incumplimiento.
En paralelo, avanzan otras investigaciones por presunto lavado de dinero y evasión, donde Tapia no aparece imputado. Una de ellas apunta directamente a Toviggino, a quien la Justicia investiga como presunto dueño real de una mansión ubicada en Pilar, valuada en unos U$S 20 millones, que figura a nombre de terceros. Esa causa se mueve entre el juzgado penal económico de Marcelo Aguinsky y el fuero federal de Campana.
También están en marcha los expedientes que tramitan en Lomas de Zamora, bajo la órbita del juez Luis Armella y del juez Federico Villena, con la intervención de la fiscal Cecilia Incardona y de la PROCELAC, a cargo de Diego Velasco. Allí se analiza una posible maniobra de evasión y lavado, vinculada a la financiera Sur Finanzas y a transferencias internacionales.
En ese contexto aparece la empresa TourProdEnter LLC, administrada por Gillette y vinculada a Faroni, que fue designada agente comercial de la AFA en el exterior. Según reveló La Nación, la firma acumuló más de US$260 millones en cuentas bancarias de Estados Unidos durante los últimos cuatro años, aunque solo una parte de esos fondos habría regresado para cubrir gastos institucionales. Al menos US$42 millones habrían sido derivados a sociedades radicadas en Florida sin actividad declarada.
El contraste con la situación de Tapia es claro. Esta semana, Faroni intentó salir del país en un vuelo privado rumbo a Uruguay, pero la Justicia se lo impidió por orden del juez Armella, en el marco de esa misma investigación. Las fuentes judiciales aclararon que esa medida no alcanza al presidente de la AFA.
Incluso en los pedidos de información cursados a la Justicia de Estados Unidos, Tapia no aparece como foco principal de las pesquisas. Según explicaron fuentes judiciales argentinas, la atención de las autoridades norteamericanas está puesta, por ahora, en Faroni, Gillette y la operatoria de TourProdEnter.
Así, mientras la investigación avanza y suma capítulos, Tapia mantiene, al menos por ahora, plena libertad para viajar al exterior. El escenario, sin embargo, es dinámico. Las causas siguen abiertas, los pedidos de cooperación internacional se multiplican y los tribunales no descartan nuevas medidas a medida que se incorporen pruebas.