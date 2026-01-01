Alerta por calor: cómo reconocer y prevenir la deshidratación, según expertos

Una de las señales más claras del riesgo de deshidratación es el color de la orina. Si se torna más oscura de lo habitual, el cuerpo está avisando que no recibe el agua que necesita. Este síntoma que es de fácil detección, sirve como alerta temprana para tomar medidas antes de que se agrave el cuadro, explicó el deportólogo y cardiólogo Norberto Debbag al diario La Nación.