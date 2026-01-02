El Banco Central inició un sumario contra la AFA por presunta violación a la ley cambiaria

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) inició un sumario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y otros directivos de la entidad por presuntas infracciones a la Ley Penal Cambiaria.
La investigación comprende cinco universos de operaciones realizadas entre 2020 y 2023 y analiza movimientos por más de U$S131.384.000 y 94.999.920 euros. En conjunto, el monto bajo revisión supera los U$S242 millones, según consta en el expediente.
De acuerdo con fuentes al tanto de las investigaciones, el sumario se focaliza en el ingreso y/o la liquidación irregular de divisas provenientes de contratos de sponsoreo, derechos de televisación y transferencias internacionales realizadas por organismos deportivos como la FIFA y la Conmebol. El eje de la maniobra observada se vincula con el cambio del concepto declarado por la AFA para esos ingresos: pasaron de figurar como “otros servicios personales, culturales y recreativos” (código S24) a “otras transferencias corrientes” (código 108).
Esta modificación, siempre según las mismas fuentes, habría permitido esquivar la obligación de liquidar las divisas en el mercado oficial, al presentarlas como donaciones en lugar de pagos por servicios. El mecanismo aparece reflejado tanto en los fondos provenientes de Adidas por sponsoreo como en los contratos de televisación firmados con empresas como Fox y Argentina Football Distribution LLC, consignó Infobae.
Uno de los ejes centrales del sumario es el contrato entre la AFA y Adidas International Marketing, firmado en noviembre de 2017 y vigente hasta 2030, por un total de EUR 260 millones. El monto actualmente bajo análisis ronda los EUR 95 millones, que, según la investigación, no habrían sido liquidados desde la segunda mitad de 2020.
Las fuentes consultadas indican que durante los primeros años del vínculo con Adidas, entre 2018 y 2019, la AFA liquidó los fondos de manera regular. Sin embargo, a partir del endurecimiento del cepo cambiario, la entidad habría modificado el rubro de ingreso para evitar la conversión de divisas a pesos, beneficiándose de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. En ese esquema, las empresas habrían continuado realizando los pagos con normalidad, mientras que la AFA habría alterado el concepto declarado para evitar la liquidación obligatoria en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).
En el caso de los ingresos provenientes de Fox, la suma en revisión supera los U$S45 millones, mientras que el expediente también incluye operaciones con Argentina Football Distribution por U$S78 millones. En ambos casos, se utilizó el mismo procedimiento: los ingresos fueron declarados como donaciones o transferencias corrientes para eludir la normativa cambiaria.
La investigación
El sumario incorpora además movimientos vinculados a la FIFA y la Conmebol. Para la FIFA, se detectaron transferencias por U$s498.000 pendientes de liquidación por haber sido declaradas con un código incorrecto y U$S6.268.000 pendientes de ingreso y liquidación. En el caso de la Conmebol, los montos ascienden a U$S8.676.000 bajo la primera categoría y U$S5.942.000 bajo la segunda. Entre los conceptos figuran subsidios y adelantos destinados a la Copa América, torneos femeninos y competencias de futsal, entre otros.
El expediente diferencia entre “montos ingresados y no liquidados” y “montos directamente no ingresados al MULC”, lo que permite reconstruir el recorrido de los fondos y las modalidades de presunta infracción. Según las fuentes, la estrategia defensiva de la AFA se apoya en la figura de la donación, que según la regulación vigente exime de la obligación de liquidar divisas en el mercado oficial.
El sumario señala como responsables a la AFA como persona jurídica, a su presidente Claudio Tapia y a los tesoreros que ejercieron durante el período investigado, Alejandro Nadur y Pablo Toviggino. De acuerdo con los investigadores, el mecanismo permitió a la entidad conservar su patrimonio en dólares y evitar pérdidas asociadas a la brecha cambiaria.
Se trata de un sumario de carácter cambiario que, de avanzar, podría derivar en sanciones económicas y en la inhabilitación para operar en el mercado de cambios. Las fuentes precisaron que el Banco Central otorgó varias prórrogas a la AFA para responder, con la última fijada para el 1 de septiembre de 2025.
El expediente analiza operaciones realizadas hasta el Mundial de Qatar. Los movimientos posteriores no fueron incluidos, ya que se presume que las transferencias se canalizaron directamente a cuentas en el exterior. Según las fuentes, el esquema de ingreso y no liquidación de divisas aparece como una respuesta a las restricciones impuestas por el cepo cambiario.