El Banco Central inició un sumario contra la AFA por presunta violación a la ley cambiaria

Las fuentes consultadas indican que durante los primeros años del vínculo con Adidas, entre 2018 y 2019, la AFA liquidó los fondos de manera regular. Sin embargo, a partir del endurecimiento del cepo cambiario, la entidad habría modificado el rubro de ingreso para evitar la conversión de divisas a pesos, beneficiándose de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. En ese esquema, las empresas habrían continuado realizando los pagos con normalidad, mientras que la AFA habría alterado el concepto declarado para evitar la liquidación obligatoria en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).