Lecturas para este verano, estés donde estés

El verano tiene algo de permiso tácito para bajar un cambio. Para frenar, aunque sea un poco. Para estirarse en la playa con un libro, leer a la sombra de una sombrilla, en una reposera, en una hamaca en el campo, Tafí del Valle o Raco. Pero también incluso en casa, cuando la ciudad ya está vacía y el ritmo cambia. Porque no todos viajan, pero casi todos -de una forma u otra- encuentran en enero un momento distinto. Con más tiempo, menos urgencia, más silencio en general.
Y si hay algo que acompaña bien esa pausa es un libro. Uno que se lea sin apuro, que nos atrape desde el primer momento, que invite a reflexionar o simplemente funcione cómo un escape para disfrutar. Por eso, en este primer fin de semana de enero 2026, armamos una selección ideal para las vacaciones. Libros recomendados por famosos, libros que se convierten en películas y algunas de nuestras librerías favoritas seleccionadas por Lifestyle.
Recomendados por famosos
Bill Gates
El fundador de Microsoft, y uno de los hombres más influyentes y ricos del planeta, es también un lector voraz. Cada año publica su ya clásica lista de libros recomendados, que suele volverse una referencia global. Para las últimas fiestas, volvió a compartir títulos que lo acompañan en esta nueva etapa de su vida, ya entrados sus 70 años.
“Remarkably Bright Creatures" de Shelby Van Pelt es una historia que gira en torno a una mujer mayor, un misterio del pasado y, de manera sorprendente, un pulpo que observa el mundo con una inteligencia y sensibilidad únicas. La novela habla del duelo, de las segundas oportunidades y del paso del tiempo. Estuvo más de un año en la lista de los más vendidos de The New York Times y se convirtió en un fenómeno editorial.
Por otro lado, Gates también recomendó un ensayo llamado “Clearing the Air” de Hannah Ritchie que aborda uno de los grandes temas actuales: el cambio climático. La autora plantea que, si bien los desafíos son enormes, también hay avances concretos que vale la pena conocer. Es un libro claro y optimista, para quienes quieren informarse sin caer en el pesimismo absoluto.
Dua Lipa
Además de ser una de las artistas pop más influyentes del mundo y nuestra reina del lifestyle, Dua Lipa es una lectora apasionada. Desde su plataforma cultural y book club Service95, cada mes recomienda un libro y realiza entrevistas a los autores.
El recomendado de enero de Dua es “Night People”, el libro del productor y músico Mark Ronson. En estas memorias, el autor recorre sus noches como DJ en el Nueva York de los años 90, el ambiente de los clubes, la música, la moda y la energía creativa de una ciudad que marcó una época. Es una memoir cultural, no una autobiografía solemne con una nostalgia elegante, pero no melancólica. Un libro muy cool en sintonía con el universo estético y cultural de Dua Lipa.
Dato práctico: este título no se consigue fácilmente en Argentina, pero puede comprarse a través de Amazon o en formato digital para Kindle, ideal para llevar en el celular o el e-reader durante las vacaciones.
Cillian Murphy
Actor irlandés, ganador de premios internacionales y dueño de un perfil bajísimo, Cillian Murphy en entrevistas contó que disfruta mucho de estar en su casa, leer, ver películas y escuchar música. Es un gran lector de literatura de su país, sus recomendaciones suelen ir por libros potentes y con una sutil carga emocional.
Una novela corta, delicada y profundamente conmovedora de sus recomendados es “Cosas pequeñas como esas” de Claire Keegan. Se desarrolla en un pequeño pueblo irlandés y sigue a un hombre común que, en medio de su rutina diaria, se enfrenta a una verdad incómoda que lo obliga a replantearse sus valores y su forma de actuar. Es un libro minimalista, pero con un impacto enorme.
Además, esta historia llegó al cine en 2024, dirigida por Tim Mielants, y fue protagonizada por el propio Cillian Murphy junto a Emily Watson.
Por otro lado, un clásico absoluto —y un desafío literario— que Murphy también mencionó entre sus lecturas recomendadas. “Ulises” de James Joyce transcurre en un solo día en Dublín y sigue el recorrido de distintos personajes a lo largo de la ciudad.
La clave para entenderlo: es una relectura moderna de "La Odisea” de Homero, donde cada episodio del libro dialoga simbólicamente con el viaje de Ulises, pero trasladado a la vida cotidiana del siglo XX. Es un libro para leer sin apuro, para quienes buscan algo más exigente durante las vacaciones.
Reese Witherspoon
Actriz, productora y una de las grandes impulsoras del hábito de la lectura a nivel global, Reese Witherspoon convirtió su club de lectura en una verdadera usina de best sellers. Cada mes elige historias con personajes femeninos fuertes y miradas contemporáneas sobre la vida, los vínculos y la identidad.
El libro recomendado por Reese en diciembre se llama “The Heir Appartment” de Rebecca Armitage. La novela sigue a Lexi Villiers, una joven que, de un día para el otro, ve cómo su vida da un giro cuando termina en el corazón de una familia marcada por el poder, las tradiciones y los secretos. Reese Witherspoon lo reseñó como : “todo lo que amo en una lectura de vacaciones”.
Al igual que algunos de los títulos recomendados por Dua Lipa, no es fácil de conseguir en librerías argentinas, pero puede comprarse por Amazon o en formato e-book, una opción práctica para llevar en el bolso o el lector digital.
Del libro a la pantalla
Enero llega con una seguidilla de estrenos fuertes que confirman que el verano también es una gran temporada para las películas, en especial en los días lluviosos o de mucho calor. Y lo mejor es que muchos de estos títulos nacieron primero como libros. Si todavía no llegaste a verlos en pantalla —o si sos de los que disfrutan comparar—, es el momento ideal para leer la novela y después ir al cine o streaming.
“Personas que conocemos en vacaciones" está basada en la novela homónima de Emily Henry, la película cuenta la historia de dos amigos que, a lo largo de los años, comparten vacaciones que funcionan como pequeños paréntesis en sus vidas. Entre viajes, conversaciones profundas y silencios que dicen más de lo que parecen, el vínculo evoluciona y pone en juego sentimientos largamente postergados.
Es una historia divertida y muy veraniega, ideal para quienes disfrutan de romances. La película estrena el 9 de enero en Netflix.
Por otro lado, uno de los thrillers más esperados del año llegó al cine este jueves con el estreno de “The Housemaid”, la adaptación del bestseller de Freida McFadden. Una película con un elenco potente: Emily Stinfield y Sydney Sweeney protagonizan esta adaptación que promete tensión de principio a fin.
La historia gira en torno a una joven que comienza a trabajar en una casa aparentemente perfecta, donde nada es lo que parece. A medida que avanza la trama, salen a la luz secretos, manipulaciones y un clima cada vez más inquietante.
Librerías para visitar (y perderse) este verano
Viajar también puede ser entrar a una librería, cambiar el ritmo, caminar sin apuro, hojear tapas, elegir un libro sin saber exactamente qué buscamos. En vacaciones —o incluso cuando uno se queda en la ciudad— las librerías se transforman en refugios. Estos son algunos lugares recomendados por Lifestyle si visitas cualquiera de estos lugares.
Buenos Aires
Si estás de paseo por la ciudad, seguramente conoces o te recomiendan ir a la clásica: El Ateneo Grand Splendid. Pero hay una joya un poco menos mencionada pero cargada de historia que vale la pena conocer. La Librería de Ávila es la librería más antigua de Buenos Aires y una de las más antiguas del mundo.
Fue fundada en 1785, en plena época del Virreinato del Río de la Plata. En sus orígenes funcionó como un punto clave de circulación de ideas: allí se vendían textos traídos de Europa y era frecuentada por figuras como Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Mariano Moreno y Juan José Paso.
A lo largo del tiempo, conservó su espíritu: estanterías cargadas de historia, ediciones antiguas y libros difíciles de conseguir. Acá no solo los libros cuentan historias, sino el mismo lugar. Queda en Adolfo Alsina 500, a metros de Plaza de Mayo.
Mar del Plata
Para quienes eligen la costa argentina, hay una librería que se volvió un pequeño clásico entre los lectores. Lilah Libros está ubicada en Dorrego 1623 y es de esos lugares que invitan a quedarse. Venden libros nuevos y usados, de todos los géneros y para todos los bolsillos. La variedad es enorme, tanto en títulos como en precios, y el ambiente es cálido, cercano, casi hogareño. Ideal para pasar una tarde eligiendo con tiempo esa próxima lectura de playa.
Punta del Este / José Ignacio
Más precisamente en La Juanita, una de las zonas más tranquilas y encantadoras del este uruguayo, hay una librería que combina libros con un cafecito. Ir a Rizoma es todo un plan. Se puede elegir un libro, sentarse a tomar un café de especialidad, acompañarlo con algo de pastelería y simplemente disfrutar.
Es el tipo de lugar que parece salido de una novela de Nicholas Sparks y que encaja perfecto con el espíritu de José Ignacio, siempre un poco cinematográfico.
Río de Janeiro
Si el verano te lleva a Brasil, hay una parada cultural que no falla. Livraria da Travessa tiene varias sedes en la ciudad. La de Ipanema es una de las más lindas para visitar. Espaciosa, bien curada y con un clima moderno es ideal para sumar a un paseo por el barrio. Un buen lugar para entrar, recorrer, llevarse un libro (aunque sea en portugués) y disfrutar de una pausa cultural en medio del ritmo carioca.