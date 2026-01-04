Lecturas para este verano, estés donde estés

El verano tiene algo de permiso tácito para bajar un cambio. Para frenar, aunque sea un poco. Para estirarse en la playa con un libro, leer a la sombra de una sombrilla, en una reposera, en una hamaca en el campo, Tafí del Valle o Raco. Pero también incluso en casa, cuando la ciudad ya está vacía y el ritmo cambia. Porque no todos viajan, pero casi todos -de una forma u otra- encuentran en enero un momento distinto. Con más tiempo, menos urgencia, más silencio en general.