Verano en Tucumán: más de 300 eventos y una agenda cargada para enero y febrero

Entre las propuestas destacadas mencionó las celebraciones tradicionales que se desarrollarán en distintos puntos del interior, como la Fiesta de Lourdes en San Pedro, prevista para el 11 de febrero, y el tradicional Seven de Tafí del Valle, que volverá a reunir a equipos de distintos puntos del país y del exterior. “Para ese fin de semana ya hay que ir apurándose con las reservas”, advirtió.