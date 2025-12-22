Verano en Tucumán: más de 300 eventos y una agenda cargada para enero y febrero

La vicepresidenta del Ente Tucumán Turismo, Inés Frías Silva, adelantó a LA GACETA que la provincia se prepara para una intensa temporada de verano, con una agenda que supera los 300 eventos registrados y propuestas en todos los destinos turísticos.
“La temporada fuerte de los tucumanos es enero y febrero”, explicó en LG PLay, y remarcó que ya comenzaron los lanzamientos oficiales de temporada en distintos puntos de la provincia. Incluso, aclaró, que algunos municipios realizaron presentaciones por primera vez, como el caso de Monteros, impulsados por una agenda propia de actividades.
“Hoy tenemos registrados más de 300 eventos en nuestra página web, donde la gente puede ingresar y ver las distintas opciones”, señaló Frías Silva, al tiempo que explicó que el calendario incluye desde fiestas populares hasta recorridos turísticos y eventos deportivos de gran convocatoria.
Entre las propuestas destacadas mencionó las celebraciones tradicionales que se desarrollarán en distintos puntos del interior, como la Fiesta de Lourdes en San Pedro, prevista para el 11 de febrero, y el tradicional Seven de Tafí del Valle, que volverá a reunir a equipos de distintos puntos del país y del exterior. “Para ese fin de semana ya hay que ir apurándose con las reservas”, advirtió.
La funcionaria también resaltó los circuitos turísticos vinculados a la naturaleza y la fe, como la Ruta de la Fe en el Valle de Choromoro, que puede recorrerse en bicicleta, caminando o en vehículo, y el crecimiento de zonas emergentes como Rumi Punco. En ese sentido, remarcó la importancia de realizar salidas responsables y recomendó hacerlo con guías habilitados, priorizando la seguridad.
En cuanto a las expectativas de ocupación, Frías Silva indicó que actualmente el nivel de reservas ronda el 40%, aunque aclaró que se trata de reservas efectivamente confirmadas. “Es impresionante la cantidad de gente que está consultando, pero sabemos que muchas decisiones se toman a último momento”, explicó.
Finalmente, señaló que el comportamiento del turista ha cambiado en los últimos años: “La previsión ya no nos caracteriza a los argentinos. Vemos que el número de reservas puede variar hasta un 30% de un viernes a un lunes”, concluyó.