Secciones
LA GACETA
Política

Lisandro Catalán: “Venezuela vuelve a encender una luz de esperanza”

El dirigente de LLA Tucumán analizó el impacto regional de la captura de Maduro y habló de un cambio de época en América Latina.

Hace 2 Hs

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán y director de YPF, Lisandro Catalán, afirmó que “hoy es un día histórico” y sostuvo que Venezuela vuelve a encender una luz de esperanza, a través de un mensaje difundido en redes sociales. Sus declaraciones se alinearon con un posteo del presidente Javier Milei, en el que reforzó una lectura política regional sobre el escenario actual en América Latina.

Al hablar de un “día histórico”, Catalán no aludió a un hecho aislado, sino a un proceso político y simbólico de mayor alcance que atraviesa a la región. En ese marco, señaló el debilitamiento del modelo autoritario venezolano, la creciente presión internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro y los cambios en el clima político que comienzan a manifestarse en distintos países latinoamericanos, donde vuelven a ocupar un lugar central las demandas por libertades civiles, democracia real y apertura económica.

"Que se cuide el trasero": la amenaza de Trump a Petro y el sorpresivo guiño a Delcy Rodríguez sobre Corina Machado

Que se cuide el trasero: la amenaza de Trump a Petro y el sorpresivo guiño a Delcy Rodríguez sobre Corina Machado

Según la interpretación de Catalán, este contexto forma parte de una tendencia regional más amplia: el desgaste de gobiernos cerrados, con fuerte intervención estatal y escasa institucionalidad, frente a un nuevo impulso de ideas liberales. En ese marco, la referencia a Venezuela funciona como símbolo de un modelo agotado, más que como una celebración de un desenlace inmediato, y se apoya en datos concretos como la crisis económica prolongada, la migración de más de siete millones de venezolanos en la última década y los cuestionamientos internacionales sobre la calidad democrática del país.

A partir del anuncio de la captura de Nicolás Maduro, un hecho que sacudió a toda la región y rompió un escenario que parecía inamovible desde hace años, miles de venezolanos salieron a festejar dentro y fuera del país, expresando alivio y esperanza al mundo después de más de una década de crisis, dictadura totalitarista y exilio forzado de millones de venezolanos. Para Catalán, esas imágenes y reacciones populares son la señal más clara de que algo cambió de fondo: no solo cae una figura central del régimen, sino que se abre una posibilidad real de libertad y de reconstrucción democrática para Venezuela y, por extensión, para el resto de América Latina.

Trump confirmó que Maduro es trasladado a Nueva York en un buque militar y será juzgado por narcoterrorismo

Trump confirmó que Maduro es trasladado a Nueva York en un buque militar y será juzgado por narcoterrorismo

El mensaje de Catalán también se escribe en la estrategia discursiva de Milei, que busca posicionar a la Argentina como un actor que respalda explícitamente la libertad política, la democracia y el respeto a los derechos individuales en la región. No es casual que el posteo haya sido acompañado por la consigna presidencial: el oficialismo entiende que existe un cambio de época y que América Latina atraviesa una etapa de redefinición ideológica.

Temas LatinoaméricaNicolás MaduroJavier MileiLisandro Catalán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro tras un ataque a gran escala en Venezuela
1

Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro tras un "ataque a gran escala" en Venezuela

Videos de Venezuela: el ataque de Estados Unidos fue filmado y compartido en las redes sociales
2

Videos de Venezuela: el ataque de Estados Unidos fue filmado y compartido en las redes sociales

La libertad avanza: Javier Milei respaldó el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro
3

"La libertad avanza": Javier Milei respaldó el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro

Osvaldo Jaldo respaldó la ofensiva de Donald Trump: “Sacó a un dictador de Venezuela”
4

Osvaldo Jaldo respaldó la ofensiva de Donald Trump: “Sacó a un dictador de Venezuela”

A través de un comunicado, el hijo de Maduro llamó a movilizarse tras la captura del presidente venezolano
5

A través de un comunicado, el hijo de Maduro llamó a movilizarse tras la captura del presidente venezolano

Que se cuide el trasero: la amenaza de Trump a Petro y el sorpresivo guiño a Delcy Rodríguez sobre Corina Machado
6

"Que se cuide el trasero": la amenaza de Trump a Petro y el sorpresivo guiño a Delcy Rodríguez sobre Corina Machado

Más Noticias
Cristina Kirchner recibió el alta médica tras dos semanas de internación

Cristina Kirchner recibió el alta médica tras dos semanas de internación

Osvaldo Jaldo respaldó la ofensiva de Donald Trump: “Sacó a un dictador de Venezuela”

Osvaldo Jaldo respaldó la ofensiva de Donald Trump: “Sacó a un dictador de Venezuela”

Control de tránsito: ¿cuál es la pregunta que nunca tenés que responder?

Control de tránsito: ¿cuál es la pregunta que nunca tenés que responder?

La historia de Nicolás Maduro, el hijo de Hugo Chávez, y una captura con tintes cinematográficos

La historia de Nicolás Maduro, el "hijo de Hugo Chávez", y una captura con tintes cinematográficos

Michelo ratificó su apoyo a Nicolás Maduro tras la captura: qué dijo el influencer salteño

Michelo ratificó su apoyo a Nicolás Maduro tras la captura: qué dijo el influencer salteño

Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro tras un ataque a gran escala en Venezuela

Estados Unidos anunció que capturó a Nicolás Maduro tras un "ataque a gran escala" en Venezuela

Videos de Venezuela: el ataque de Estados Unidos fue filmado y compartido en las redes sociales

Videos de Venezuela: el ataque de Estados Unidos fue filmado y compartido en las redes sociales

La libertad avanza: Javier Milei respaldó el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro

"La libertad avanza": Javier Milei respaldó el ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro

Comentarios