Lisandro Catalán: “Venezuela vuelve a encender una luz de esperanza”

A partir del anuncio de la captura de Nicolás Maduro, un hecho que sacudió a toda la región y rompió un escenario que parecía inamovible desde hace años, miles de venezolanos salieron a festejar dentro y fuera del país, expresando alivio y esperanza al mundo después de más de una década de crisis, dictadura totalitarista y exilio forzado de millones de venezolanos. Para Catalán, esas imágenes y reacciones populares son la señal más clara de que algo cambió de fondo: no solo cae una figura central del régimen, sino que se abre una posibilidad real de libertad y de reconstrucción democrática para Venezuela y, por extensión, para el resto de América Latina.