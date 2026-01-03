Lisandro Catalán: “Venezuela vuelve a encender una luz de esperanza”

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán y director de YPF, Lisandro Catalán, afirmó que “hoy es un día histórico” y sostuvo que Venezuela vuelve a encender una luz de esperanza, a través de un mensaje difundido en redes sociales. Sus declaraciones se alinearon con un posteo del presidente Javier Milei, en el que reforzó una lectura política regional sobre el escenario actual en América Latina.
Al hablar de un “día histórico”, Catalán no aludió a un hecho aislado, sino a un proceso político y simbólico de mayor alcance que atraviesa a la región. En ese marco, señaló el debilitamiento del modelo autoritario venezolano, la creciente presión internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro y los cambios en el clima político que comienzan a manifestarse en distintos países latinoamericanos, donde vuelven a ocupar un lugar central las demandas por libertades civiles, democracia real y apertura económica.
Según la interpretación de Catalán, este contexto forma parte de una tendencia regional más amplia: el desgaste de gobiernos cerrados, con fuerte intervención estatal y escasa institucionalidad, frente a un nuevo impulso de ideas liberales. En ese marco, la referencia a Venezuela funciona como símbolo de un modelo agotado, más que como una celebración de un desenlace inmediato, y se apoya en datos concretos como la crisis económica prolongada, la migración de más de siete millones de venezolanos en la última década y los cuestionamientos internacionales sobre la calidad democrática del país.
Hoy es un dÃa histÃ³rico.— Lisandro CatalÃ¡n (@catalanlisandro) January 3, 2026
Venezuela vuelve a encender una luz de esperanza.
La libertad y la paz empiezan a abrirse camino en LatinoamÃ©rica. https://t.co/c0vyngiMUR
A partir del anuncio de la captura de Nicolás Maduro, un hecho que sacudió a toda la región y rompió un escenario que parecía inamovible desde hace años, miles de venezolanos salieron a festejar dentro y fuera del país, expresando alivio y esperanza al mundo después de más de una década de crisis, dictadura totalitarista y exilio forzado de millones de venezolanos. Para Catalán, esas imágenes y reacciones populares son la señal más clara de que algo cambió de fondo: no solo cae una figura central del régimen, sino que se abre una posibilidad real de libertad y de reconstrucción democrática para Venezuela y, por extensión, para el resto de América Latina.
El mensaje de Catalán también se escribe en la estrategia discursiva de Milei, que busca posicionar a la Argentina como un actor que respalda explícitamente la libertad política, la democracia y el respeto a los derechos individuales en la región. No es casual que el posteo haya sido acompañado por la consigna presidencial: el oficialismo entiende que existe un cambio de época y que América Latina atraviesa una etapa de redefinición ideológica.