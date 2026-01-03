Donald Trump difundió la primera foto de Nicolás Maduro tras su captura

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió este sábado la imagen más esperada de la jornada: la primera fotografía de Nicolás Maduro luego de ser capturado por fuerzas norteamericanas en el marco de una operación internacional de alto impacto.
La imagen fue publicada por el propio mandatario estadounidense en su red social Truth, pocos minutos después de ratificar que el presidente venezolano será trasladado a Nueva York para enfrentar múltiples cargos penales ante la Justicia federal de ese país.
Según había informado previamente la Casa Blanca, Maduro será juzgado por delitos vinculados al narcotráfico y al terrorismo, causas por las cuales ya había sido imputado en tribunales estadounidenses en 2020.
La publicación generó un inmediato impacto internacional, mientras distintos gobiernos y organismos siguen con atención el desarrollo del caso, que podría marcar un punto de inflexión en la crisis política y judicial que atraviesa Venezuela.