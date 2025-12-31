Secciones
Los tres yuyos para el mate que ayudan a mejorar tu digestión y calman los dolores estomacales

El buen funcionamiento del sistema digestivo es clave para una mayor sensación de bienestar.

Hace 2 Hs

Además de proporcionar energía, el mate tiene propiedades que mejoran la digestión, sobre todo cuando se la combina con plantas medicinales. Determinadas hierbas potencian los beneficios de esta infusión ya que favorecen la absorción de nutrientes y ayudan a equilibrar el sistema digestivo. 

Al incorporar algunos “yuyos” también se suman sustancias con efecto relajante y antiinflamatorio que contribuyen a aliviar malestares abdominales. Consumir mate con hierbas también puede tener efectos depurativos y antioxidantes, contribuyendo a la eliminación de toxinas y a la correcta circulación sanguínea. 

“El mate contiene compuestos como cafeína, polifenoles, flavonoides, vitaminas y minerales”, describe el sitio especializado Tua Saúde.

Mejorá tu digestión y salud: los 3 yuyos que no pueden faltar en tu mate

Entre las mejores opciones para incorporar a tu mate, los expertos destacan tres yuyos que, además de realzar su sabor, potencian sus efectos digestivos y contribuyen a una mayor sensación de bienestar:

- Menta. Es una de las hierbas más conocidas por sus propiedades digestivas. Su contenido de mentol ayuda a relajar el sistema digestivo y alivia los espasmos intestinales. Además, es un excelente remedio contra la inflamación y el malestar estomacal. 

Al agregar unas hojas frescas o secas a tu mate, no solo experimentarás un sabor refrescante, sino que también contribuirás a tener una buena digestión: la menta ayudará a procesar mejor las grasas y estimulará la producción de bilis. 

- Cedrón. Conocido también como “yerba luisa”, aporta un sabor suave y un aroma refrescante. Tradicionalmente se utiliza para aliviar problemas digestivos como los gases, la indigestión o los dolores estomacales. 

Más allá de su efecto calmante sobre el sistema digestivo, el cedrón tiene propiedades antioxidantes que ayudan a proteger el estómago de los daños causados por el estrés oxidativo. Además, su consumo regular favorece la relajación, contribuyendo a reducir el estrés y promoviendo un bienestar integral.

- Boldo. Es originario de Chile y famoso por sus propiedades depurativas y digestivas. Su capacidad para estimular la producción de bilis ayuda a digerir las grasas con mayor facilidad, lo que lo convierte en un excelente aliado después de comidas copiosas. 

Además, el boldo protege el hígado y promueve la desintoxicación del organismo. Aunque su sabor es más fuerte y amargo, es ideal para combinar con otras hierbas como la menta o el cedrón e incorporarlo en el mate.

