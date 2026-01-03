“Capacidad de daño”: hay 12 provincias en alerta amarilla por tormentas intensas

NOA bajo alerta meteorológica amarilla por tormentas

Desde este viernes, las provincias del Noroeste argentino están señaladas en amarillo en el mapa del SAT. Toda la provincia de Jujuy y la de Tucumán fueron alcanzadas por esta advertencia. También gran parte de Salta, exceptuando la región cordillerana y el límite este con Chaco y Formosa. También están bajo alerta el norte de Santiago del Estero, Catamarca –excepto la región cordillerana– y la mitad oeste de La Rioja. Hacia el sur, una zona desde el centro hasta el norte de San Juan también tendrá tormentas fuertes.