“Capacidad de daño”: hay 12 provincias en alerta amarilla por tormentas intensas

Las provincias del Norte argentino amanecieron con temperaturas veraniegas. Las mínimas se registraron durante esta mañana entre los 17.5 °C y los 25 °C. Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que hay 12 provincias, todas correspondientes a esta región, bajo alerta meteorológica amarilla por tormentas. Se recomienda tener precaución durante el tiempo que dure la advertencia.
El Sistema de Alerta Temprana (SAT) indica cada día en qué regiones se esperan fenómenos meteorológicos de gran intensidad. La escala se mide por niveles, que van desde el verde hasta el rojo, pasando de forma ordenada por el amarillo y el naranja. La alerta amarilla señala que hay posibilidad de ocurrencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. La población debe permanecer informada al respecto.
El domingo las tormentas abarcarán una región más reducida. Según el SAT, solo serán afectadas las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca y una pequeña región al oeste de Tucumán.
NOA bajo alerta meteorológica amarilla por tormentas
Desde este viernes, las provincias del Noroeste argentino están señaladas en amarillo en el mapa del SAT. Toda la provincia de Jujuy y la de Tucumán fueron alcanzadas por esta advertencia. También gran parte de Salta, exceptuando la región cordillerana y el límite este con Chaco y Formosa. También están bajo alerta el norte de Santiago del Estero, Catamarca –excepto la región cordillerana– y la mitad oeste de La Rioja. Hacia el sur, una zona desde el centro hasta el norte de San Juan también tendrá tormentas fuertes.
En Jujuy, Catamarca, Tucumán, La Rioja y el oeste de Salta, se esperan ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora y valores de precipitación acumulada entre 20 y 55 milímetros. En el este de Salta y Santiago del Estero, en cambio, se espera que la precipitación acumulada tenga valores entre 40 y 60 milímetros. En todos los casos, las tormentas pueden estar acompañadas por granizo, sobre todo en los niveles más próximos a la cordillera.
NEA bajo alerta meteorológica amarilla por tormentas
También en el norte, pero del otro lado del mapa, las provincias esperan precipitaciones de gran impacto. Las regiones afectadas serán el este de Formosa, el centro y este de Chaco, el noreste de Santa Fe y la totalidad de las provincias de Misiones y Corrientes, a excepción de una pequeña zona al sudeste de esta última, en el límite con Uruguay.
Las áreas señaladas serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes con frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.