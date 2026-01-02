Tucumán bajo alerta amarilla por tormentas tras una jornada agobiante: ¿a qué hora comenzaría a llover?

La segunda jornada de 2026 estuvo atravesada por un agobiante calor en Tucumán, donde la temperatura máxima superó los 30°C. En ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes una alerta amarilla por tormentas para la provincia.
Así, quienes tengan planes para esta noche deberán tomar precauciones y salir con paraguas, además de contar con un plan de emergencia para refugiarse en caso de que sus zonas sean afectadas por las condiciones climáticas adversas.
Aunque el SMN no precisó el horario exacto en el que comenzarían las precipitaciones, indicó que las tormentas se desarrollarían durante la noche y se extenderían hasta la madrugada.
Tucumán bajo alerta amarilla
El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 70 km/h.
Además, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 20 y 55 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual. En los niveles más altos de la cordillera, las precipitaciones pueden presentarse mayormente en forma de nieve y/o granizo.