Secciones
LA GACETA
SociedadClima y ecología

Tucumán bajo alerta amarilla por tormentas tras una jornada agobiante: ¿a qué hora comenzaría a llover?

Las precipitaciones se extenderían hasta la madrugada.

CALOR AGOBIANTE. El primer viernes de 2026 tuvo temperaturas superiores a los 30°C. CALOR AGOBIANTE. El primer viernes de 2026 tuvo temperaturas superiores a los 30°C. LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL.
Hace 1 Hs

La segunda jornada de 2026 estuvo atravesada por un agobiante calor en Tucumán, donde la temperatura máxima superó los 30°C. En ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes una alerta amarilla por tormentas para la provincia.

Así, quienes tengan planes para esta noche deberán tomar precauciones y salir con paraguas, además de contar con un plan de emergencia para refugiarse en caso de que sus zonas sean afectadas por las condiciones climáticas adversas.

Aunque el SMN no precisó el horario exacto en el que comenzarían las precipitaciones, indicó que las tormentas se desarrollarían durante la noche y se extenderían hasta la madrugada.

Tucumán bajo alerta amarilla 

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 70 km/h.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 20 y 55 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual. En los niveles más altos de la cordillera, las precipitaciones pueden presentarse mayormente en forma de nieve y/o granizo.

Temas TucumánSan Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Tormentas y calor extremo: sigue la alerta amarilla y estas son las zonas más afectadas

Tormentas y calor extremo: sigue la alerta amarilla y estas son las zonas más afectadas

Alerta amarilla: tormentas y calor extremo afectan a gran parte del país

Alerta amarilla: tormentas y calor extremo afectan a gran parte del país

Cómo estará el tiempo en el centro del país para Año Nuevo

Cómo estará el tiempo en el centro del país para Año Nuevo

Alerta naranja por fuertes tormentas en Tucumán: ¿a qué hora comenzarían las precipitaciones?

Alerta naranja por fuertes tormentas en Tucumán: ¿a qué hora comenzarían las precipitaciones?

Lo más popular
¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?
1

¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán
2

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate
3

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate

Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?
4

Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?

Se oficializó el aumento salarial para funcionarios: Milei y Villarruel quedaron afuera
5

Se oficializó el aumento salarial para funcionarios: Milei y Villarruel quedaron afuera

“No estoy de acuerdo”: Cristiano Ronaldo habló del título de Argentina en Qatar y apuntó contra Messi
6

“No estoy de acuerdo”: Cristiano Ronaldo habló del título de Argentina en Qatar y apuntó contra Messi

Más Noticias
Verano 2026: Tucumán inauguró una nueva conexión aérea directa con Florianópolis

Verano 2026: Tucumán inauguró una nueva conexión aérea directa con Florianópolis

Domos, cabañas y glamping: cuatro sitios para vacacionar a menos de dos horas de Tucumán

Domos, cabañas y glamping: cuatro sitios para vacacionar a menos de dos horas de Tucumán

Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?

Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?

Encontraron muerta a la hija del actor Tommy Lee Jones: investigan qué pasó

Encontraron muerta a la hija del actor Tommy Lee Jones: investigan qué pasó

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate

Tormentas, actividad eléctrica y mucho calor: así estará el clima este fin de semana

Tormentas, actividad eléctrica y mucho calor: así estará el clima este fin de semana

Incendio en Suiza: un video muestra cómo empezó el fuego en el bar que dejó 40 muertos

Incendio en Suiza: un video muestra cómo empezó el fuego en el bar que dejó 40 muertos

Hay alerta naranja y amarilla por calor extremo, y siguen tormentas: qué zonas están en riesgo

Hay alerta naranja y amarilla por calor extremo, y siguen tormentas: qué zonas están en riesgo

Comentarios