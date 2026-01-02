Secciones
Un sismo de magnitud 6,5 sacudió México y activó la alerta en la capital: una víctima fatal

El temblor tuvo epicentro en Guerrero, se sintió en gran parte del país y obligó a evacuar edificios en la Ciudad de México.

Hace 2 Hs

Un sismo de magnitud 6,5, con epicentro en el estado de Guerrero, sacudió este viernes por la mañana a la Ciudad de México y a varias regiones del país, provocó la activación de la alerta sísmica y obligó a evacuar edificios en la capital y zonas aledañas, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El movimiento telúrico se registró a las 7.58 (hora local), con epicentro localizado a pocos kilómetros al suroeste del municipio de San Marcos, en Guerrero, y se percibió con especial intensidad en la zona costera de ese estado. En la Ciudad de México y el Estado de México, la alarma sísmica sonó en gran parte del territorio, lo que generó la evacuación preventiva de cientos de personas.

En la capital mexicana se confirmó el fallecimiento de un hombre, de 67 años, en la alcaldía Benito Juárez. De acuerdo con las autoridades locales, la víctima se desplomó mientras evacuaba su departamento y habría sufrido un paro cardiorrespiratorio tras la caída. Además, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que se reportaron 12 personas lesionadas durante la activación del protocolo de emergencia.

El sismo también se sintió en estados más alejados del centro del país, como Puebla, Hidalgo, Guanajuato, Aguascalientes y Veracruz, donde fue percibido con fuerza en distintas localidades. En varias de estas entidades, las autoridades realizaron recorridos para descartar daños mayores, consignó el sitio CNN y la agencia EFE.

Protección Civil advirtió sobre posibles variaciones menores en el nivel del mar en la zona del epicentro y pidió a la población costera y a las embarcaciones mantenerse atentas. En la Ciudad de México se registraron incidentes puntuales, como un incendio provocado por la explosión de una subestación eléctrica, además de la caída de un poste y un árbol. También se evalúan dos estructuras por riesgo de colapso. Brugada destacó que el 98% de los altavoces de la alerta sísmica funcionaron correctamente.

La Comisión Federal de Electricidad informó que, hacia media mañana, ya se había restablecido el servicio eléctrico a casi el 76% de los usuarios afectados en Guerrero, la Ciudad de México y el Estado de México.

El sismo interrumpió la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien evacuó el recinto junto a su equipo al activarse la alerta. Minutos después, la mandataria señaló que, tras comunicarse con autoridades de Guerrero y recibir reportes preliminares, no se registraban daños graves ni afectaciones de consideración, tanto en ese estado como en la capital, publicó "Ámbito".

En la misma línea, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó que no hubo afectaciones mayores ni personas lesionadas y que los destinos turísticos continuaban operando con normalidad. No obstante, Protección Civil estatal reportó la atención de incidentes menores, como fugas de gas, derrumbes de tierra y rocas, daños en cristales y plafones, y deslizamientos en tramos de la carretera federal Acapulco–Pinotepa Nacional.

Minutos después del sismo principal se registró una réplica de magnitud 4,2, que no ameritó la activación de la alerta sísmica en la capital. Hasta las horas siguientes, el SSN contabilizó más de 150 réplicas, siendo la más intensa de magnitud 4,7. Las autoridades se mantuvieron en vigilancia ante la posibilidad de nuevos movimientos, mientras continuaban las tareas de evaluación y monitoreo en las zonas afectadas.

