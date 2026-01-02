Un sismo de magnitud 6,5 sacudió México y activó la alerta en la capital: una víctima fatal

Protección Civil advirtió sobre posibles variaciones menores en el nivel del mar en la zona del epicentro y pidió a la población costera y a las embarcaciones mantenerse atentas. En la Ciudad de México se registraron incidentes puntuales, como un incendio provocado por la explosión de una subestación eléctrica, además de la caída de un poste y un árbol. También se evalúan dos estructuras por riesgo de colapso. Brugada destacó que el 98% de los altavoces de la alerta sísmica funcionaron correctamente.