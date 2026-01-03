Secciones
Control de tránsito: ¿cuál es la pregunta que nunca tenés que responder?

En los controles de tránsito, una respuesta incorrecta puede derivar en multas o problemas legales. Conocé cuál es la pregunta que conviene evitar y cómo responder para proteger tus derechos como conductor.

Si bien los controles de tránsito son fundamentales para la seguridad vial, muchas veces generan tensión y confusión entre quienes conducen. Ante estas situaciones, resulta imprescindible conocer los propios derechos y responsabilidades frente a las autoridades. En particular, hay una pregunta cuya respuesta puede traer complicaciones si no se maneja con cuidado.

Durante una detención vehicular, cada respuesta del conductor puede tener impacto legal. Una de las consultas más frecuentes por parte de los agentes es: “¿Sabe por qué lo hemos parado?”. Lejos de ser una simple formalidad, la manera de contestar puede influir de forma decisiva en el desenlace del control.

Desde el ámbito legal recomiendan optar por respuestas neutrales como “No estoy seguro” o “¿Por qué me lo pregunta?”, para evitar admitir una infracción sin darse cuenta. Aceptar un error en ese momento puede ser utilizado como prueba en contra y derivar en una multa en el acto.

¿Cuál es la documentación obligatoria para circular y tener en un control de tránsito?

La Agencia Nacional de Seguridad Vial informa que los requisitos legales son los siguientes:

- Licencia de conducir con fecha vigente.

- Documento Nacional de Identidad (DNI).

- Cédula Verde (si no sos el titular del vehículo).

- Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vigente.

- Comprobante de la póliza de seguro.

- Comprobante de pago de la patente.

- Comprobante y oblea vigente para el caso de vehículos que posean GNC.

- Ambas chapas patente colocadas visibles, sin alteraciones y en buen estado.

- Para los vehículos radicados en CABA y Provincia de Buenos Aires, se controlará el cumplimiento de la obligación de grabado de autopartes, dispuesto por las leyes locales.

Para que un tercero pueda manejar tu vehículo en 2025, ya no es necesaria la cédula azul. Ahora, la cédula verde es el único documento requerido para circular y puede presentarse tanto en formato físico como digital. Además, no posee fecha de vencimiento mientras no se modifique la titularidad del vehículo, según establece la Disposición 29/2024 publicada en el Boletín Oficial.

Si el titular desea que su cédula verde sea visualizada por uno o más terceros en la aplicación Mi Argentina, puede hacerlo siguiendo estos pasos:

- Ingresar al Sistema Integral de Trámites Electrónicos.

- Validarse en el portal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con clave fiscal.

- Seleccionar el dominio del vehículo del cual eres titular.

- Identificar al tercero autorizado al ingresar su nombre y apellido, junto con su CUIT, CUIL o CDI.

- Completar el proceso para que el autorizado pueda visualizar la cédula verde del vehículo en su perfil digital de “Mi Argentina”.

Tanto las cédulas verdes con fecha de vencimiento en su formato físico como las cédulas azules emitidas anteriormente, seguirán siendo válidas hasta que el titular decida revocarlas, sin causar problemas en los controles de tránsito.

