Radares y fotomultas: qué requisitos deben cumplir sí o sí para que tengas que pagarlas

Antes de abonar una infracción, verificá si cumple con la Ley Nacional de Tránsito. Muchos radares operan sin la homologación del INTI o con falta de señalización, errores que permiten anular la deuda mediante un simple descargo online.

Hace 1 Hs

Circular por las rutas argentinas suele venir acompañado del temor a los radares. Sin embargo, lo que pocos conductores saben es que una gran parte de las actas que llegan a los domicilios carecen de validez legal. Millones de personas abonan infracciones por desconocimiento, cuando en realidad el sistema cometió errores de forma que anulan la deuda.

Si recibiste una notificación, antes de sacar la billetera, verificá si cumple con lo establecido por la Ley Nacional de Tránsito y la Constitución Nacional.

Los "vicios" que anulan tu infracción

Para que una fotomulta sea un documento legal y no un simple papel, debe respetar puntos críticos de procedimiento. Si falta uno solo, la multa puede ser declarada nula.

1. La homologación del radar (Artículo 70)

No cualquier cámara puede multar. El instrumento debe estar homologado y verificado por el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial). En el acta debe figurar claramente:

Marca y modelo del radar.

Número de serie.

Fecha de la última verificación.

2. Señalización anticipada (Artículo 3)

La ley es clara: toda medida de tránsito debe estar señalizada. Si el radar estaba "escondido" o no había cartelería previa que advirtiera sobre el control de velocidad con la distancia de antelación reglamentaria, la falta pierde sustento legal.

3. Notificación fehaciente

¿Te enteraste de la multa meses después al querer renovar el registro? Podría ser inválida. La ley exige una notificación dentro de los 60 días hábiles. Además, debe ser mediante un método que garantice la recepción (como carta documento). Las notificaciones digitales solo valen si el usuario dio su consentimiento previo para esa vía.

4. Nitidez y datos del vehículo

Bajo el Artículo 18 de la Constitución Nacional (Derecho de Defensa), la prueba debe ser irrefutable. Si en la foto:

La patente está borrosa.

No se distingue el modelo del vehículo.

No figuran la fecha, hora y lugar exactos. Entonces, el derecho de defensa se ve vulnerado porque no se puede identificar fehacientemente al infractor.

El descargo: cómo defenderse sin ser abogado

Realizar un descargo no requiere de un formato jurídico complejo ni de la firma de un profesional. Es un derecho administrativo que cualquier ciudadano puede ejercer.

Pasos para impugnar una multa irregular:

Redacción: podés usar un archivo de Word simple. Lo más importante es detallar la irregularidad (ejemplo: "El radar no especifica número de serie" o "La foto no identifica el dominio").

Pruebas: adjuntá capturas de pantalla o fotos de la misma notificación donde se vean los errores.

Provincia de Buenos Aires: se sube el archivo Word en la web de infracciones tras iniciar sesión.

Córdoba: La misma página oficial permite cargar el descargo directamente.

La clave es la apelación

Se estima que un 40% de los descargos logran la baja inmediata. No obstante, si el primer intento es rechazado, no hay que rendirse. Al presentar una apelación, las probabilidades de éxito suben significativamente, alcanzando hasta un 75% de efectividad en la anulación de la falta.

Dato importante: muchas veces, al intentar hacer el descargo presencial, se advierte al conductor que perderá el beneficio del "pago voluntario" (descuento del 50%). Si tenés la seguridad de que la multa es ilegal, la recomendación es sostener el reclamo y no ceder ante la presión recaudatoria.

