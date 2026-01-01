Vacaciones 2026: qué papeles se necesitan para viajar por las rutas argentinas

Con el inicio de un nuevo año, muchas familias argentinas se preparan para disfrutar de las ansiadas vacaciones de verano. Entre valijas y planes, surge una pregunta clave: ¿qué documentación es imprescindible para circular por las rutas del país? Desde el registro del vehículo hasta el seguro obligatorio, conocé los requisitos esenciales para viajar de forma segura y evitar multas en tus días de descanso.