Secciones
LA GACETA
SociedadActualidad

Vacaciones 2026: qué papeles se necesitan para viajar por las rutas argentinas

Conocé qué exigen en los controles de tránsito.

Vacaciones 2025: qué papeles necesito para viajar por las rutas argentinas Vacaciones 2025: qué papeles necesito para viajar por las rutas argentinas I Profesional
Hace 1 Hs

Con el inicio de un nuevo año, muchas familias argentinas se preparan para disfrutar de las ansiadas vacaciones de verano. Entre valijas y planes, surge una pregunta clave: ¿qué documentación es imprescindible para circular por las rutas del país? Desde el registro del vehículo hasta el seguro obligatorio, conocé los requisitos esenciales para viajar de forma segura y evitar multas en tus días de descanso.

En primer lugar, es importante hacer un chequeo mecánico del auto antes de emprender las vacaciones: revisar el estado de los neumáticos, tren delantero, niveles de aceite y agua. También se recomienda cambiar todos los filtros y hacer una verificación de los componentes fundamentales del motor y la batería.

Verano a puro sol: ¿cómo cuidar tu piel en las vacaciones?

Verano a puro sol: ¿cómo cuidar tu piel en las vacaciones?

Aunque no se han incorporado nuevos requisitos a nivel nacional, algunas provincias pueden tener normativas específicas. Por ejemplo, en algunas regiones se exige llevar un seguro adicional en áreas de frontera o zonas turísticas.

Vacaciones 2026: qué papeles necesito para viajar por las rutas argentinas


Licencia de conducir vigente

La licencia de conducir es el documento básico para cualquier conductor. Asegurate que esté vigente y que corresponda a la categoría del vehículo que manejás. Verificar su fecha de vencimiento es crucial, ya que conducir con una licencia vencida puede acarrear multas y, en algunos casos, la retención del vehículo, entre otros problemas.

Cédula verde

Es el documento que prueba la titularidad de dominio del vehículo en el que viajás. Hay que tener en cuenta que si sos el dueño, este documento no tiene vencimiento.

Seguro obligatorio

El seguro de responsabilidad civil y contra terceros, conocido como seguro obligatorio, es indispensable para circular. Llevar la póliza y el comprobante de pago al día: puede ser solicitado durante un control. Este seguro protege a terceros y es un requisito legal ineludible.

Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO)

Según la jurisdicción en la que esté registrado tu vehículo, deberás contar con la VTV o la RTO vigente. Este control certifica que el auto está en condiciones de circular de manera segura y es exigido en controles viales en todo el país. Verificá las fechas de vencimiento para evitar sanciones.

DNI del conductor

Aunque no es un requisito obligatorio presentar el DNI en todos los controles, llevarlo siempre es una buena práctica. Este documento puede ser necesario en situaciones específicas o para acreditar identidad.

Patente al día

Los comprobantes de pago de la patente son esenciales para demostrar que el vehículo está habilitado para circular. Si bien no suelen ser solicitados en todos los controles, es mejor tenerlos a mano por precaución.

Además de cumplir con los requisitos legales, es importante tomar ciertas precauciones para disfrutar de un viaje sin sobresaltos:

- Kit de seguridad: incluí balizas portátiles, matafuegos con carga vigente y botiquín de primeros auxilios.

- Documentación digital: muchas jurisdicciones permiten llevar los documentos en formato digital a través de aplicaciones oficiales, pero es recomendable contar también con una copia física.

- Planificación de rutas: antes de salir, verificá el estado de las rutas y planificá paradas en estaciones de servicio para descansar y cargar combustible.

Temas Vacaciones de verano
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Vacaciones del personal doméstico: cómo calcular los días que corresponden

Vacaciones del personal doméstico: cómo calcular los días que corresponden

Lo más popular
Atlético Tucumán incorpora a dos jugadores de River para reforzar su plantel
1

Atlético Tucumán incorpora a dos jugadores de River para reforzar su plantel

El escenario judicial de Cristina puede cambiar durante la feria de enero
2

El escenario judicial de Cristina puede cambiar durante la feria de enero

Obra Pública: el Gobierno estima que se invierten U$S500 millones en Tucumán
3

Obra Pública: el Gobierno estima que se invierten U$S500 millones en Tucumán

La Argentina recibe al rock internacional: llegan AC/DC, Korn, Megadeath y Iron Maiden, entre otros
4

La Argentina recibe al rock internacional: llegan AC/DC, Korn, Megadeath y Iron Maiden, entre otros

Los refuerzos que San Martín presentará en sus redes y las posiciones que aún quiere cubrir
5

Los refuerzos que San Martín presentará en sus redes y las posiciones que aún quiere cubrir

El final de una era: MTV apagó su señal después de 44 años
6

El final de una era: MTV apagó su señal después de 44 años

Más Noticias
El año arranca con alertas por tormentas y calor extremo: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

El año arranca con alertas por tormentas y calor extremo: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

Caso Vélez: los fundamentos del juez para sostener que hubo consentimiento y dictar el sobreseimiento

Caso Vélez: los fundamentos del juez para sostener que hubo consentimiento y dictar el sobreseimiento

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

La cruda confesión de Brigitte Bardot sobre su hijo: “Habría preferido parir un cachorro”

La cruda confesión de Brigitte Bardot sobre su hijo: “Habría preferido parir un cachorro”

National Geographic confirma el proceso de división en África y la formación de un nuevo océano

National Geographic confirma el proceso de división en África y la formación de un nuevo océano

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza, qué animal lo rige y qué le espera a cada signo

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza, qué animal lo rige y qué le espera a cada signo

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

La muerte de Brigitte Bardot: qué problemas de salud marcaron sus últimos años

La muerte de Brigitte Bardot: qué problemas de salud marcaron sus últimos años

Comentarios