Vacaciones 2026: qué papeles se necesitan para viajar por las rutas argentinas

Con el inicio de un nuevo año, muchas familias argentinas se preparan para disfrutar de las ansiadas vacaciones de verano. Entre valijas y planes, surge una pregunta clave: ¿qué documentación es imprescindible para circular por las rutas del país? Desde el registro del vehículo hasta el seguro obligatorio, conocé los requisitos esenciales para viajar de forma segura y evitar multas en tus días de descanso.
En primer lugar, es importante hacer un chequeo mecánico del auto antes de emprender las vacaciones: revisar el estado de los neumáticos, tren delantero, niveles de aceite y agua. También se recomienda cambiar todos los filtros y hacer una verificación de los componentes fundamentales del motor y la batería.
Aunque no se han incorporado nuevos requisitos a nivel nacional, algunas provincias pueden tener normativas específicas. Por ejemplo, en algunas regiones se exige llevar un seguro adicional en áreas de frontera o zonas turísticas.
Vacaciones 2026: qué papeles necesito para viajar por las rutas argentinas
Licencia de conducir vigente
La licencia de conducir es el documento básico para cualquier conductor. Asegurate que esté vigente y que corresponda a la categoría del vehículo que manejás. Verificar su fecha de vencimiento es crucial, ya que conducir con una licencia vencida puede acarrear multas y, en algunos casos, la retención del vehículo, entre otros problemas.
Cédula verde
Es el documento que prueba la titularidad de dominio del vehículo en el que viajás. Hay que tener en cuenta que si sos el dueño, este documento no tiene vencimiento.
Seguro obligatorio
El seguro de responsabilidad civil y contra terceros, conocido como seguro obligatorio, es indispensable para circular. Llevar la póliza y el comprobante de pago al día: puede ser solicitado durante un control. Este seguro protege a terceros y es un requisito legal ineludible.
Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO)
Según la jurisdicción en la que esté registrado tu vehículo, deberás contar con la VTV o la RTO vigente. Este control certifica que el auto está en condiciones de circular de manera segura y es exigido en controles viales en todo el país. Verificá las fechas de vencimiento para evitar sanciones.
DNI del conductor
Aunque no es un requisito obligatorio presentar el DNI en todos los controles, llevarlo siempre es una buena práctica. Este documento puede ser necesario en situaciones específicas o para acreditar identidad.
Patente al día
Los comprobantes de pago de la patente son esenciales para demostrar que el vehículo está habilitado para circular. Si bien no suelen ser solicitados en todos los controles, es mejor tenerlos a mano por precaución.
Además de cumplir con los requisitos legales, es importante tomar ciertas precauciones para disfrutar de un viaje sin sobresaltos:
- Kit de seguridad: incluí balizas portátiles, matafuegos con carga vigente y botiquín de primeros auxilios.
- Documentación digital: muchas jurisdicciones permiten llevar los documentos en formato digital a través de aplicaciones oficiales, pero es recomendable contar también con una copia física.
- Planificación de rutas: antes de salir, verificá el estado de las rutas y planificá paradas en estaciones de servicio para descansar y cargar combustible.