Los ministros pasarían a cobrar más que Milei

El texto remarcó la situación al momento de la asunción, marcada por la inflación, la pobreza y la emergencia económica. Se instruyó al Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, a que diseñe e implemente “un nuevo sistema de empleo público basado en los principios de mérito, capacidad, competencia e igualdad de oportunidades”. Si bien el decreto no menciona el porcentaje de recomposición, el diario La Nación estimó que rondaría el 60%. De acuerdo con los datos oficiales, los sueldos en estos rangos están entre los $3.000.000 y los 4.000.000. El presidente, por ejemplo, percibe $4.066.000y la vice, $3.764.000. En tanto que un ministro percibe mensualmente $3.584.006. De esta manera, los titulares de las carteras podrían cobrar más que Milei.