Los ministros pasarían a cobrar más que Milei

El Gobierno nacional dispuso ayer el aumento de sueldos de ministros y funcionarios de alta jerarquía del Poder Ejecutivo. El decreto 931/2025 descongeló los salarios de las primeras líneas del Estado tras dos años.
De acuerdo con el documento publicado, la suba no se aplicará de manera retroactiva y quedará sujeta a la continuidad del superávit fiscal. Una particularidad de la medida es que quedaron excluidos tanto el presidente Javier Milei como la vicepresidenta, Victoria Villarruel. El reajuste alcanza a ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo, autoridades superiores, y funcionarios con rango y jerarquía similares.
El texto remarcó la situación al momento de la asunción, marcada por la inflación, la pobreza y la emergencia económica. Se instruyó al Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, a que diseñe e implemente “un nuevo sistema de empleo público basado en los principios de mérito, capacidad, competencia e igualdad de oportunidades”. Si bien el decreto no menciona el porcentaje de recomposición, el diario La Nación estimó que rondaría el 60%. De acuerdo con los datos oficiales, los sueldos en estos rangos están entre los $3.000.000 y los 4.000.000. El presidente, por ejemplo, percibe $4.066.000y la vice, $3.764.000. En tanto que un ministro percibe mensualmente $3.584.006. De esta manera, los titulares de las carteras podrían cobrar más que Milei.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) estimó que el aumento será mucho mayor y que podría rondar un 90%. El secretario general, Rodolfo Aguiar, consideró en sus redes que es “obsceno”. “Nos han mentido sistemáticamente. Llegaron diciendo que iban a cambiarlo todo y a terminar con los privilegios de la política”, rechazó el gremialista.