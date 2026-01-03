Secciones
LA GACETA
Política

Los ministros pasarían a cobrar más que Milei

El incremento excluye al Presidente.

SIN CAMBIOS. Ni Milei ni Villarruel cobrarán el incremento salarial. SIN CAMBIOS. Ni Milei ni Villarruel cobrarán el incremento salarial.
Hace 4 Hs

El Gobierno nacional dispuso ayer el aumento de sueldos de ministros y funcionarios de alta jerarquía del Poder Ejecutivo. El decreto 931/2025 descongeló los salarios de las primeras líneas del Estado tras dos años.

De acuerdo con el documento publicado, la suba no se aplicará de manera retroactiva y quedará sujeta a la continuidad del superávit fiscal. Una particularidad de la medida es que quedaron excluidos tanto el presidente Javier Milei como la vicepresidenta, Victoria Villarruel. El reajuste alcanza a ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo, autoridades superiores, y funcionarios con rango y jerarquía similares.

El texto remarcó la situación al momento de la asunción, marcada por la inflación, la pobreza y la emergencia económica. Se instruyó al Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, a que diseñe e implemente “un nuevo sistema de empleo público basado en los principios de mérito, capacidad, competencia e igualdad de oportunidades”. Si bien el decreto no menciona el porcentaje de recomposición, el diario La Nación estimó que rondaría el 60%. De acuerdo con los datos oficiales, los sueldos en estos rangos están entre los $3.000.000 y los 4.000.000. El presidente, por ejemplo, percibe $4.066.000y la vice, $3.764.000. En tanto que un ministro percibe mensualmente $3.584.006. De esta manera, los titulares de las carteras podrían cobrar más que Milei.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) estimó que el aumento será mucho mayor y que podría rondar un 90%. El secretario general, Rodolfo Aguiar, consideró en sus redes que es “obsceno”. “Nos han mentido sistemáticamente. Llegaron diciendo que iban a cambiarlo todo y a terminar con los privilegios de la política”, rechazó el gremialista.

Temas Asociación de Trabajadores del EstadoFederico SturzeneggerVictoria Villarruel
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?
1

¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán
2

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate
3

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate

Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?
4

Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?

“No estoy de acuerdo”: Cristiano Ronaldo habló del título de Argentina en Qatar y apuntó contra Messi
5

“No estoy de acuerdo”: Cristiano Ronaldo habló del título de Argentina en Qatar y apuntó contra Messi

Se oficializó el aumento salarial para funcionarios: Milei y Villarruel quedaron afuera
6

Se oficializó el aumento salarial para funcionarios: Milei y Villarruel quedaron afuera

Más Noticias
La Independencia, el peronismo, el cierre de ingenios, el golpe: ¿qué aprendimos de los “aniversarios redondos”?

La Independencia, el peronismo, el cierre de ingenios, el golpe: ¿qué aprendimos de los “aniversarios redondos”?

Museos abiertos en verano: estos son los horarios para visitarlos gratis en enero

Museos abiertos en verano: estos son los horarios para visitarlos gratis en enero

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate

Leo Deza, en Tafí del Valle: un ciclo para mostrar el talento musical

Leo Deza, en Tafí del Valle: un ciclo para mostrar el talento musical

Jaldo, Milei y qué se viene en 2026

Jaldo, Milei y qué se viene en 2026

Comentarios