El Gobierno actualiza los sueldos del Gabinete, pero Milei y Villarruel no tendrán aumentos por tiempo indefinido

Días atrás, Villarruel cuestionó públicamente la eliminación de los fondos destinados a Bienes de Uso en el Presupuesto 2026, indispensables para el funcionamiento del Senado. “Estamos entrando en rojo. No pasó nunca que haya un cero en un inciso”, advirtió. Desde Casa Rosada respondieron que se trató de “un error” y que sería subsanado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mediante una corrección de partidas. Sin embargo, en el entorno de la vicepresidenta descreen de esa explicación y sostienen que se trata de una decisión política impulsada por el círculo más cercano al Presidente, encabezado por Karina Milei.