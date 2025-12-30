El Gobierno actualiza los sueldos del Gabinete, pero Milei y Villarruel no tendrán aumentos por tiempo indefinido

El presidente Javier Milei resolvió congelar por tiempo indeterminado su salario y el de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, aun cuando habilitó una actualización de haberes para el resto del Gabinete nacional. La medida, confirmada por fuentes oficiales, se formalizará mediante un decreto que será firmado esta noche y publicado el próximo viernes 2 de enero.
La decisión fue adoptada luego de los reclamos internos de distintos funcionarios por la pérdida del poder adquisitivo acumulada desde diciembre de 2023, que alcanza el 60% según estimaciones oficiales. Pese a ello, el mandatario optó por autoexcluirse del incremento, junto con su compañera de fórmula. “Fueron los únicos elegidos por la gente”, justificaron desde los pasillos de Balcarce 50, según publicó Infobae.
El aumento salarial alcanzará a ministros, secretarios y subsecretarios, quienes verán reflejada por primera vez una recomposición en lo que va de la gestión. “Los funcionarios restantes son un plantel elegido para que el Gobierno funcione”, explicó una fuente calificada del Ejecutivo. La suba, según trascendió, quedará aproximadamente un 30% por debajo de la inflación acumulada.
¿Cuánto cobran?
De acuerdo con el esquema vigente, el Presidente percibe actualmente $4.066.018, la vicepresidenta $3.764.820, los ministros $3.584.006, los secretarios $3.282.709 y los subsecretarios $2.981.510. Con la decisión adoptada, Milei y Villarruel no verán modificaciones en esos montos.
La relación entre el jefe de Estado y la titular del Senado atraviesa su peor momento. Villarruel ya había manifestado públicamente su malestar por la falta de actualización de su salario. “Mi sueldo está congelado hace un año. En breve me pagan dos chirolas y soy vice”, escribió a comienzos de 2025 en su cuenta de Instagram, donde sostuvo que no tenía autorización para “ganar un sueldo digno a su función”. Consultado por este medio, su entorno evitó realizar comentarios sobre la nueva determinación.
Las tensiones entre ambos se profundizaron en los últimos meses. Tras la salida de Guillermo Francos, quien oficiaba como mediador, la actual senadora Patricia Bullrich asumió el rol de intentar recomponer el vínculo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, los cortocircuitos persisten.
Días atrás, Villarruel cuestionó públicamente la eliminación de los fondos destinados a Bienes de Uso en el Presupuesto 2026, indispensables para el funcionamiento del Senado. “Estamos entrando en rojo. No pasó nunca que haya un cero en un inciso”, advirtió. Desde Casa Rosada respondieron que se trató de “un error” y que sería subsanado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mediante una corrección de partidas. Sin embargo, en el entorno de la vicepresidenta descreen de esa explicación y sostienen que se trata de una decisión política impulsada por el círculo más cercano al Presidente, encabezado por Karina Milei.
En ese contexto, el propio Adorni confirmó esta mañana que el sueldo presidencial permanecerá congelado de manera indefinida. “Una de las instrucciones que me ha dado el Presidente de la Nación es que su sueldo quede totalmente congelado”, señaló, y evitó precisar que la medida también alcanza a Villarruel, a quien en junio pasado había definido como “no parte de la gestión”.
Incluso, meses atrás, un nuevo episodio tensó aún más la relación: cuando Villarruel intentó impedir el ingreso de Karina Milei al recinto durante la jura de nuevos senadores, situación que debió ser destrabada por la entonces ministra de Seguridad.