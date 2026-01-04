Cortinas del baño: el sencillo truco con vinagre que elimina bacterias y sarro

Existen múltiples técnicas caseras destinadas a mejorar la limpieza del hogar, muchas de ellas basadas en ingredientes de uso cotidiano que suelen encontrarse fácilmente en las viviendas. Estos métodos son especialmente recomendados para los baños, uno de los ambientes que concentra mayor cantidad de bacterias debido a la humedad constante.
La presencia permanente de vapor favorece la aparición de malos olores, manchas y microorganismos. En ese contexto, las cortinas de la ducha -ya sean de tela o de plástico- suelen quedar relegadas en las rutinas de limpieza y no se lavan con la frecuencia necesaria, lo que provoca la acumulación de sarro, restos de jabón y otras sustancias.
Especialistas en microbiología advierten sobre la importancia de realizar una limpieza adecuada de estos elementos y recomiendan el uso de vinagre blanco como una de las alternativas más efectivas para su desinfección. Este producto contiene ácido acético, una sustancia reconocida por sus propiedades antifúngicas.
De acuerdo con un estudio publicado en el Journal of Food Protection y en el International Journal of Environmental Health Research, el vinagre blanco es eficaz para reducir la presencia de bacterias como Escherichia coli (E. coli) y Salmonella en el hogar. Además, se destaca por su capacidad para neutralizar olores y disolver residuos, como restos de jabón y otros depósitos que suelen adherirse a las cortinas del baño.
¿Cómo limpiar la cortina del baño con vinagre?
El procedimiento recomendado comienza colocando vinagre blanco en un pulverizador. Luego, se debe rociar toda la superficie de la cortina, prestando especial atención a la parte inferior, donde suele acumularse mayor suciedad.
Una vez aplicada la mezcla, se aconseja dejar actuar el líquido entre 15 y 30 minutos. Posteriormente, con una esponja o un cepillo blanco, se debe frotar la cortina, haciendo foco en las manchas visibles. Para finalizar, se enjuaga con agua tibia para eliminar los residuos desprendidos, consignó el diario La Nación.
Este método puede repetirse una vez por semana o cada 10 días, con el objetivo de mejorar la limpieza general del baño y reducir los malos olores. El vinagre blanco se presenta como una opción eficaz para eliminar bacterias y hongos sin dejar residuos, además de ayudar a prevenir la acumulación de sarro.