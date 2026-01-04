Cortinas del baño: el sencillo truco con vinagre que elimina bacterias y sarro

De acuerdo con un estudio publicado en el Journal of Food Protection y en el International Journal of Environmental Health Research, el vinagre blanco es eficaz para reducir la presencia de bacterias como Escherichia coli (E. coli) y Salmonella en el hogar. Además, se destaca por su capacidad para neutralizar olores y disolver residuos, como restos de jabón y otros depósitos que suelen adherirse a las cortinas del baño.